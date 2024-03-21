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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 11:58

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За сутки в Актау выпала месячная норма осадков

По данным специалистов «Казгидромет», в Актау месячная норма осадков в марте составила 15 мм, а 20 марта выпало 16 мм осадков. Таким образом, за сутки выпала месячная норма осадков. На ночном дежурстве с автомобильных дорог откачано 1590 м3 дождевой воды, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города Актау
Работы по очистке дорог от дождевой воды продолжаются. Аким города Актау Улугбек Тналиев проверил работы по откачке дождевой воды.

Работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» на ночном дежурстве проводили работы по откачке дождевой воды. В данных работах задействованы 2 ответственных мастера, 12 дорожных рабочих, 6 водителей, 4 бойлера, 2 газели, 10 мотопомп.

На ночном дежурстве дождевую воду откачали по следующим адресам:

- автомобильная дорога №22 «Халык арена»;

- автомобильная дорога №12, возле банка «Евразия»;

- автомобильная дорога №27, район «Желтого рынка»;

- пересечение автомобильных дорог №22 и №25, возле ТЦ «Олжа»;

- автомобильная дорога №29, район рынка Хазар;

- пересечение автомобильных дорог №24 и №15, в районе ЖК «Грин плаза».

- автомобильная дорога №1, 12 мкр., д. 59;

- автомобильная дорога №22, 31Б мкр., дом 15;

- пересечение автомобильных дорог №24 и №27, в районе ЖК «Аяулы ана».

- автомобильная дорога №3, возле ЖК «Тамшалы»;

- 16 микрорайон, район ЖК «Инара».



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