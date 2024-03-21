Состязание с казаном и сват на быке: необычные казахские обычаи на Наурыз напомнили в Мангистау

«Ну, может быть, надо напасть на него с тряпкой и помыть», - предположили молодые люди.

«Для этого она брала нож и со скрежетом точила о край казана, при этом громком приговаривая:

«Қара қазан бұрын пісе ме, қара қатын бұрын туа ма?» – «Что раньше случится: пища в черном котле скорее сварится или чёрная баба раньше разродится?». После того, как ребёнок благополучно рождался, все должны были отведать приготовленное блюдо», – так описывает обычай в своей книге известный казахский писатель и художник Ералы Оспанулы.

«Возможно, хорошо, что этот обычай не сохранился до наших дней», - смеялись молодые люди.

Соцопрос показал, что некоторые обычаи до сих пор живы, однако были среди опрошенных молодые люди, которые даже не догадывались о том, насколько богаты казахские традиции.Редакция lada.kz совместно с ЦОК Мангистауской области создали подборку знакомых и необычных обрядов.Обряд бата, как оказалось, широко известен абсолютно всем жителям Мангистау. И правда, этот обряд невозможно переоценить в жизни казахов. А самым распространённым бата было благословение дастархана. Но, кроме этого, были и необычные бата, такие как, например, жана айга бата – «благословение молодому месяцу, когда его просили оберегать, а убывающую луну быть великодушной. Бата делали с использованием пословиц и поговорок, и часто в стихах».Ну, кто не знает об этой традиции в Казахстане? Мангистаусцы с ней сталкиваются едва ли не каждую неделю. Оказалось, знакомы с ней и иностранцы. Они говорят, что это очень удивительная традиция. Когда кидают всевозможные сладости, конфеты, печенье. В общем, это называется «шашу». Осыпают гостей монетами и сладостями при значимых событиях, таких как когда роженицу выписывают из роддома, когда приезжают на сватовство, когда режут путы ребенку, или же просто отмечают 40 дней со дня рождения малыша. Такой обряд символизирует достаток, сладкую жизнь, изобилие и удачу. Эту традицию очень любят дети, а осыпанием занимаются женщины.Если казахи дают вознаграждение за хорошую новость, не стоит отказываться, на это и существует такая традиция, как сүйінші (дают тем, кто несет хорошую весть). Так казахи выражают благодарность за радостную весть. Традиция актуальна по сей день, если вы узнали первыми, что родился ребенок, то смело можете рассказывать эту новость близким и просить сүйінші. К слову, иностранцы этого вовсе не могут понять, ведь так можно неплохо «зарабатывать». И, да, настоящие казахи щедры к услышанному, дают деньги не скупясь.Об этой традиции знают в основном взрослые мангистаусцы. Молодежь думала, что речь идет непосредственно о борьбе с казаном.Старшее же поколение в курсе, что казахские женщины рожали стоя, повисая на аркане или на бау – крепко и красиво вытканную ленту. Когда у беременной женщины начинались схватки, то одна из близких родственниц принималась готовить одно из быстро приготовляемых блюд.Удивил многих молодых людей обычай, касающийся сватов, которые приезжали в аул за невестой.Внутри юрт сватов часто поджидали затаившиеся женщины, которые набрасывались на них и осыпали мукой, обмазывали лица сажей, разведённой на сметане, или грязью из лужи. Вдоволь потешившись над сватами, женщины помогали гостям привести себя в порядок, после чего провожали на почётное место, а сами по нескольку человек усаживались вокруг каждого из них.Затем, дав немного угоститься едой, они начинали задавать разные вопросы с заковыркой, загадкой, просили повторить скороговорку или продолжить недопетую песню. Если сват оказывался строптивым, то его могли связать и посадить задом наперёд на вола и выгнать в степь.Все традиции перечислить просто невозможно. В завершение несколько устаревших и современных обычаев.- На третий день после рождения ребенка, в зависимости от пола, его укрывали либо шубой (мальчика, прим. автора), либо платком (если рождалась девочка, прим. автора). Также в кроватку клали либо зеркальце, либо уздечку.- Конаккаде – по традиции, если пришли гости, то хозяин дома может попросить их исполнить песню или мелодию на каком-нибудь инструменте в благодарность за теплый прием.- Конакасы – это блюда, которые преподносят гостю. Если ему они не понравились и в доме его приняли плохо, то он мог повлиять на то, чтобы хозяин жилища заплатил своего рода штраф. В качестве наказания он лишался верблюда, лошади или другого скота.- Токымкагар – проводы в путешествие, поездку или переезд. Если кому-то в ближайшее время нужно надолго уехать, то устраивается застолье. Вся родня собирается вместе и говорит пожелания счастливого и легкого пути.- Саркыт – принято брать с собой угощение после окончания застолья.- Ерулик – традиция приглашать к себе в гости соседей, которые только недавно въехали в новое жилье.