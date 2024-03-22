В Актау установили юрты к празднованию Наурыза: на набережной прошел первый концерт

В праздновании Наурыза традиционно примут участие предприятия Мангистауской области и этнокультурные объединения Ассамблеи. Они установили вдоль набережной Актау более 20 юрт.Вчера, 21 марта, на набережной прошла первая концертная программа с участием артистов культурно-досугового комплекса имени Абая.В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Наурыз, 22 марта будет временно закрыта автомобильная дорога от ресторана «Айдын» в 15 микрорайоне до торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне. Автомобильная дорога будет закрыта с 08:00 до 18:00. В связи с временным закрытием дороги автобусный маршрут №2 будет разворачиваться возле торгового центра «Астана».Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео подготовку к Наурызу.