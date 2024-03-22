В Актау установили юрты к празднованию Наурыза: на набережной прошел первый концерт

Фото ЦОК региона
В праздновании Наурыза традиционно примут участие предприятия Мангистауской области и этнокультурные объединения Ассамблеи. Они установили вдоль набережной Актау более 20 юрт.
Вчера, 21 марта, на набережной прошла первая концертная программа с участием артистов культурно-досугового комплекса имени Абая.
А основное празднование Наурыза запланировано на 22 марта. Начнется программа в 10:00. Ее откроет сценический показ национальных традиций, национальные игры и викторины возле юрт.
Одновременно в 10.00 пройдет выставка художников и выставка-ярмарка ремесленников региона, организованная Мангистауским областным филиалом Союза художников Казахстана и соревнования по национальным видам спорта (қазақ күресі, перетягивание каната, тогызкумалак, армрестлинг, гиревой спорт, лянга, асык ату, бес тас и др.).
В 10:20 пройдет парад к празднику Наурыз с участием представителей культуры, образования, молодежи и спорта.
В 11.00 состоится театрализованное мероприятие «НАУША НАУРЫЗ – БАҚ, ЫРЫСТЫҢ БАСТАУЫ».
В 12.00 – «Бастаңғы - бақыт бастауы» - праздничный концерт участников детских творческих коллективов КДК им. Абая.
В 18.00 состоится концерт творческих коллективов культурно-досугового комплекса имени Абая.
В 20.00 пройдет концерт артистов Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева и музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина.
Завершится празднование Наурыза в Актау праздничным фейерверком в 22:00.
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Наурыз, 22 марта будет временно закрыта автомобильная дорога от ресторана «Айдын» в 15 микрорайоне до торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне. Автомобильная дорога будет закрыта с 08:00 до 18:00. В связи с временным закрытием дороги автобусный маршрут №2 будет разворачиваться возле торгового центра «Астана».
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео подготовку к Наурызу.
Редакция поздравляет своих читателей с прекрасным праздником Наурызом - праздником Весны и началом нового года! Пусть в вашей жизни произойдут прекрасные обновления, которые являются символом праздника. Желаем богатого дастархана, достатка, семейного благополучия и душевного тепла!
Вчера, 21 марта, на набережной прошла первая концертная программа с участием артистов культурно-досугового комплекса имени Абая.
А основное празднование Наурыза запланировано на 22 марта. Начнется программа в 10:00. Ее откроет сценический показ национальных традиций, национальные игры и викторины возле юрт.
Одновременно в 10.00 пройдет выставка художников и выставка-ярмарка ремесленников региона, организованная Мангистауским областным филиалом Союза художников Казахстана и соревнования по национальным видам спорта (қазақ күресі, перетягивание каната, тогызкумалак, армрестлинг, гиревой спорт, лянга, асык ату, бес тас и др.).
В 10:20 пройдет парад к празднику Наурыз с участием представителей культуры, образования, молодежи и спорта.
В 11.00 состоится театрализованное мероприятие «НАУША НАУРЫЗ – БАҚ, ЫРЫСТЫҢ БАСТАУЫ».
В 12.00 – «Бастаңғы - бақыт бастауы» - праздничный концерт участников детских творческих коллективов КДК им. Абая.
В 18.00 состоится концерт творческих коллективов культурно-досугового комплекса имени Абая.
В 20.00 пройдет концерт артистов Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева и музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина.
Завершится празднование Наурыза в Актау праздничным фейерверком в 22:00.
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Наурыз, 22 марта будет временно закрыта автомобильная дорога от ресторана «Айдын» в 15 микрорайоне до торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне. Автомобильная дорога будет закрыта с 08:00 до 18:00. В связи с временным закрытием дороги автобусный маршрут №2 будет разворачиваться возле торгового центра «Астана».
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео подготовку к Наурызу.
Редакция поздравляет своих читателей с прекрасным праздником Наурызом - праздником Весны и началом нового года! Пусть в вашей жизни произойдут прекрасные обновления, которые являются символом праздника. Желаем богатого дастархана, достатка, семейного благополучия и душевного тепла!
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