Аким Мангистау поздравил жителей области с праздником Наурыз

- Уважаемые жители Мангистау, дорогие земляки! Поздравляю вас с великим и прекрасным Наурызом! Это праздник весны, обновления природы, начала нового года, новой жизни. Наши предки понимали это, не имея часов, и несказанно радовались приближающемуся теплу. В древние времена каждый год давался с трудом, и если человек дожил до равноденствия, значит, пережил зиму. Значит, впереди лето и возможность подготовиться к следующей зиме.

В этом году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы отмечаем Наурыз по новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. Теперь по всей стране мы отмечаем прекрасный праздник «Көрісу күні», олицетворяющий добро, любовь и уважение младших к старшим. Во время своего выступления на заседании Национального Курултая Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул важность сохранения нашей исторической памяти и национальной идентичности. Мы должны передать наш генетический код следующим поколениям, чтобы они стали не только конкурентоспособными и мобильными, но и истинными патриотами. Наурыз мейрамы - это не только праздник весны, труда и радости, но и праздник единства. В объединении сил лежит наша настоящая сила. Только совместными усилиями мы можем сделать нашу страну еще лучше. Желаю, чтобы этот праздник даровал нам силу и энергию для новых свершений, а под каждым шаныраком царили мир, спокойствие и благополучие, - пожелал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.



Поздравление главы региона Нурлана Ногаева было опубликовано на официальных страницах акимата Мангистау в социальных сетях.