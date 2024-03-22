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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:34

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В Мангистау зафиксировано наибольшее количество сел с высоким уровнем обеспеченности объектами и услугами

Наибольшая обеспеченность объектами и услугами сел наблюдается в Мангистауской области по сравнению с другими регионами. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании Правительства.

Фото primeminister.kz
Нурлан Байбазаров отметил, что почти 40% населения страны проживают в 6256 сельских населенных пунктах. Это 7,6 млн человек. Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2%, а уровень безработицы – 4,7%, самозанятых – 33%, или 1,2 млн человек.

Нурлан Байбазаров рассказал, что в результате проведенной работы в соответствии с требованиями Закона РК «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» за последние 10 лет количество сельских населенных пунктов сократилось с 6 838 до 6 256, или на 582 единицы. В основном произошло сокращение сел с количеством населения менее 50 человек с привязкой населения к близлежащим населенным пунктам.

Глава ведомства сообщил, что министерством ежегодно проводится мониторинг и анализ обеспеченности сел в соответствии с требованиями системы региональных стандартов. Так, в 2023 году уровень обеспеченности составил 64,3%, что на 2,1 пункта больше в сравнении с 2022 годом. При этом наибольшая обеспеченность объектами и услугами наблюдается в Мангистауской – 72,4%, Атырауской – 70% и Актюбинской областях – 69,6%. Низкий уровень обеспеченности в ВКО – 58%, областях Улытау – 57% и Абай – 55,4%. 

Вместе с тем, согласно результатам анализа показателей региональных стандартов, наблюдается увеличение количества сел с высоким и средним уровнем обеспеченности.

- Так, количество сел с высоким уровнем обеспеченности более 80% составляет 1 296 единиц, что на 169 единиц больше, чем в 2022 году. При этом доля сел с низким уровнем обеспеченности снизилась с 1 676 до 1 399 сел. В целом для улучшения качества жизни сельского населения и повышения уровня обеспечения региональными стандартами министерством совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами принимается ряд системных мер. В соответствии с Указом Главы государства Правительством принята и реализуется Концепция развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы. Концепция направлена на раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий с учетом их географических особенностей и конкурентных преимуществ, — сказал Нурлан Байбазаров.


В концепции определены основные направления по сокращению диспропорций в предоставлении базовых услуг, повышению уровня доходов сельского населения, развитию приграничных территорий и систематизации комплекса мер, направленных на развитие сел. 



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