Как бороться с дефицитом: советы во Всемирный день воды жителям Актау дал экозащитник

- Экономия воды в быту — это не только способ сократить счета за коммунальные услуги, но и важный вклад в сохранение окружающей среды, - сказал Кирилл Осин.

Всемирный день воды установлен Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1993 году и с тех пор служит поводом для обсуждения проблем водоснабжения, водопользования и необходимости действий для решения глобальных водных вызовов.Руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин отмечает, что Казахстан сталкивается с серьезной проблемой дефицита воды, которая обостряется из-за ряда факторов.большая часть водных ресурсов Казахстана поступает из соседних стран, что делает страну уязвимой к изменениям в управлении водными ресурсами за её пределами.глобальное потепление приводит к уменьшению объёмов осадков и изменению гидрологического режима рек, что усиливает дефицит воды.сельское хозяйство, промышленность и населённые пункты потребляют большое количество воды, что часто приводит к её неэффективному использованию и перерасходу.загрязнение водных источников и ухудшение качества воды также способствуют обострению проблемы водоснабжения.Руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин дал несколько советов жителям Актау, как бороться с дефицитом воды.1.Регулярно проверяйте все водопроводные краны, трубы и туалет на наличие течей. Даже маленькая капля может привести к большой потере воды со временем.2.Установка аэраторов на краны помогает уменьшить потребление воды, смешивая воздух с водой и создавая более полный поток.3.Запускайте эти устройства только при полной загрузке, чтобы максимально эффективно использовать каждый цикл.4.. Ограничение времени, проведенного под душем, может значительно снизить потребление воды. Попробуйте установить таймер на 5-10 минут.5.Используйте накопленную дождевую воду для полива растений или мойки автомобиля.6.Нет необходимости держать воду открытой, когда вы ее не используете.7.Это значительно снизит количество используемой воды. Ну, и, конечно, это внедрение рециклинга воды на автомойках.8.. Используйте методы уборки, которые не требуют больших объемов воды, например, сухое выметание или использование пылесоса вместо мытья полов.9.Если у вас есть огород, капельное орошение является более эффективным методом полива, чем традиционный полив. Внедрение капельного орошения городских насаждений возможно, но должно быть правильно организовано. Попытки капельного орошения, внедряемые в Актау, в настоящий момент неэффективны и расточительны, потому что организованы неверно, и больше вредят зеленым насаждениям.10.Используйте воду, использованную для определенных целей, в других целях. Например, вода, в которой вы помыли фрукты или овощи, может быть использована для полива растений.11.Современные унитазы и душевые головки используют гораздо меньше воды, что может привести к значительной экономии. Сберегающие душевые насадки сокращают расход воды во время душа, не снижая комфорт.12.. При приготовлении пищи используйте только столько воды, сколько необходимо, и закрывайте кастрюли крышками, чтобы ускорить процесс и снизить испарение.13.Выбирайте растения, которые меньше нуждаются в поливе, мульчируйте почву, чтобы сохранить влагу, и поливайте растения в определенное время суток, когда испарение минимально, например, раним утром или поздним вечером.14.Разделите эти советы с вашими домочадцами и обсудите важность экономии воды.15.. Важно обучать детей принципам экономии воды с самого молодого возраста, чтобы они также придерживались этих привычек в будущем.Во Всемирном докладе ООН о состоянии водных ресурсов 2024 года, опубликованном ЮНЕСКО, сегодня 2,2 миллиарда человек все еще живут без доступа к чистой питьевой воде, а 3,5 миллиарда не имеют доступа к безопасным санитарным условиям. Таким образом, цель ООН по обеспечению такого доступа для всех к 2030 году далека от достижения, и есть основания опасаться, что это неравенство может продолжать расти.В период с 2002 по 2021 год от засухи пострадало более 1,4 миллиарда человек. По состоянию на 2022 год, примерно половина населения мира испытывала острую нехватку воды в течение, как минимум, части года, а одна четверть столкнулась с «чрезвычайно высоким» уровнем водного дефицита, используя более 80% своих ежегодных запасов пресной воды из возобновляемых источников. Прогнозируется, что изменение климата приведет к увеличению частоты и серьезности этих явлений, что создаст острые риски для социальной стабильности.