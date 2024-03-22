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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 25

Как бороться с дефицитом: советы во Всемирный день воды жителям Актау дал экозащитник

Сегодня, 22 марта, отмечается Всемирный день воды с целью привлечения внимания к важности проблем водных ресурсов. Руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин дал несколько советов жителям Актау, как бороться с дефицитом воды.

Фото/pkwater.ru
Всемирный день воды установлен Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1993 году и с тех пор служит поводом для обсуждения проблем водоснабжения, водопользования и необходимости действий для решения глобальных водных вызовов.

Руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин отмечает, что Казахстан сталкивается с серьезной проблемой дефицита воды, которая обостряется из-за ряда факторов.

Зависимость от трансграничных рек: большая часть водных ресурсов Казахстана поступает из соседних стран, что делает страну уязвимой к изменениям в управлении водными ресурсами за её пределами.

Изменение климата: глобальное потепление приводит к уменьшению объёмов осадков и изменению гидрологического режима рек, что усиливает дефицит воды.

Интенсивное использование воды: сельское хозяйство, промышленность и населённые пункты потребляют большое количество воды, что часто приводит к её неэффективному использованию и перерасходу.

Экологические проблемы:загрязнение водных источников и ухудшение качества воды также способствуют обострению проблемы водоснабжения.

Руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин дал несколько советов жителям Актау, как бороться с дефицитом воды.

- Экономия воды в быту — это не только способ сократить счета за коммунальные услуги, но и важный вклад в сохранение окружающей среды, - сказал Кирилл Осин.


Несколько советов, которые можно использовать ежедневно для экономии воды в быту:

1. Проверяйте на утечки. Регулярно проверяйте все водопроводные краны, трубы и туалет на наличие течей. Даже маленькая капля может привести к большой потере воды со временем.

2. Используйте аэраторы на кранах. Установка аэраторов на краны помогает уменьшить потребление воды, смешивая воздух с водой и создавая более полный поток.

3. Полный загруз в посудомоечной и стиральной машинах. Запускайте эти устройства только при полной загрузке, чтобы максимально эффективно использовать каждый цикл.

4. Короткий душ. Ограничение времени, проведенного под душем, может значительно снизить потребление воды. Попробуйте установить таймер на 5-10 минут.

5. Собирайте дождевую воду в частном секторе. Используйте накопленную дождевую воду для полива растений или мойки автомобиля.

6. Закрывайте кран во время чистки зубов или бритья. Нет необходимости держать воду открытой, когда вы ее не используете.

7. Используйте ведро и тряпку вместо шланга для мытья автомобиля. Это значительно снизит количество используемой воды. Ну, и, конечно, это внедрение рециклинга воды на автомойках.

8. Переход на сухие методы уборки. Используйте методы уборки, которые не требуют больших объемов воды, например, сухое выметание или использование пылесоса вместо мытья полов.

9. Установите систему капельного орошения. Если у вас есть огород, капельное орошение является более эффективным методом полива, чем традиционный полив. Внедрение капельного орошения городских насаждений возможно, но должно быть правильно организовано. Попытки капельного орошения, внедряемые в Актау, в настоящий момент неэффективны и расточительны, потому что организованы неверно, и больше вредят зеленым насаждениям.

10. Повторное использование воды. Используйте воду, использованную для определенных целей, в других целях. Например, вода, в которой вы помыли фрукты или овощи, может быть использована для полива растений.

11. Модернизируйте сантехнику. Современные унитазы и душевые головки используют гораздо меньше воды, что может привести к значительной экономии. Сберегающие душевые насадки сокращают расход воды во время душа, не снижая комфорт.

12. Использование низкого объема воды при готовке. При приготовлении пищи используйте только столько воды, сколько необходимо, и закрывайте кастрюли крышками, чтобы ускорить процесс и снизить испарение.

13. Использование сберегающих приемов в огороде. Выбирайте растения, которые меньше нуждаются в поливе, мульчируйте почву, чтобы сохранить влагу, и поливайте растения в определенное время суток, когда испарение минимально, например, раним утром или поздним вечером.

14. Обучайте домочадцев. Разделите эти советы с вашими домочадцами и обсудите важность экономии воды.

15. Обучение детей экономии воды. Важно обучать детей принципам экономии воды с самого молодого возраста, чтобы они также придерживались этих привычек в будущем.

Во Всемирном докладе ООН о состоянии водных ресурсов 2024 года, опубликованном ЮНЕСКО, сегодня 2,2 миллиарда человек все еще живут без доступа к чистой питьевой воде, а 3,5 миллиарда не имеют доступа к безопасным санитарным условиям. Таким образом, цель ООН по обеспечению такого доступа для всех к 2030 году далека от достижения, и есть основания опасаться, что это неравенство может продолжать расти.

В период с 2002 по 2021 год от засухи пострадало более 1,4 миллиарда человек. По состоянию на 2022 год, примерно половина населения мира испытывала острую нехватку воды в течение, как минимум, части года, а одна четверть столкнулась с «чрезвычайно высоким» уровнем водного дефицита, используя более 80% своих ежегодных запасов пресной воды из возобновляемых источников. Прогнозируется, что изменение климата приведет к увеличению частоты и серьезности этих явлений, что создаст острые риски для социальной стабильности.



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