Гостившего ребенка не отпускали без подарка: о традициях празднования Наурыза в Мангистау раньше и сейчас

- Наурыз - главный праздник в году как у казахов, так и многих народов Азии, отмечаемый более пяти тысяч лет. Это праздник весны, обновления природы, начала нового года и новой жизни. Празднование Наурыза имеет языческие корни, это праздник поклонения природе. Он отмечается 22 марта - в день весеннего равноденствия. В этот день небесные светила: созвездия и звезды после годичного круговорота приходят на точки своего первоначального пребывания и начинают новый путь. Наурыз, как праздник, упоминается в трудах многих авторов древности и средневековья. В переводе с фарси название праздника буквально означает «новый день». Впервые слово «Наурыз» использовалось в персидских источниках во втором веке нашей эры, однако празднование дня равноденствия началось еще во времена правления династии Ахеменидов 550-330 г.г. до н. э. Название «Наурыз» состоит из двух древнеиранских слов «ноу» (новый) и «роуз» (день). Для казахов Наурыз стал символом преображения весны и радости.

- В нашей стране Наурыз запретили праздновать во времена советской власти в 1926 году. В советскую эпоху Наурыз на государственном уровне не отмечался, однако, как народный праздник, не исчез. Никто не просил разрешения на празднование Наурыза. По рассказам наших бабушек и дедушек, жители в те времена готовили наурыз коже, в маленьких населенных пунктах собирали людей за большим дастарханом. Советское правительство делало вид, что ничего не замечает, но ситуацию контролировало, чтобы люди не перегибали палку с празднованием Наурыза. Праздник «вернули» только в 1988 году, а официально начали отмечать в 1991 году. Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального Курултая в городе Атырау, поздравляя соотечественников с праздником Көрісу күні, отметил, что «В этот день после долгой зимы, благополучно пережившие зиму родные и близкие люди, встречаются и собираются вместе.

- У нас бытует мнение, что празднование Көрісу күні свойственно западным регионам страны. Однако не следует забывать, что это давняя традиция нашего народа, которая идет из глубины веков. Поэтому будет правильным, если мы всей страной начнем отмечать Наурыз с Көрісу күні. С 2024 года жители нашей страны отмечают праздник Наурыз в новом формате. Концепция Наурызнама заключается в возвращении первоначального смысла древнего праздника. Праздничные мероприятия направлены на раскрытие национальных ценностей, самобытности и лучших человеческих качеств - открытости, искренности, отзывчивости и доброжелательности. По словам экспертов, исторически празднование восточного Нового года продолжалось 8-9 дней и называлось «Наурызнама». Упоминания об этом имеются в трудах великих философов Махмуда Кашгари, Машхур Жусупа Копейулы, Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова.



Казахский народ свято чтит унаследованные от далеких предков обычаи. За тысячелетия казахская нация накопила колоссальное количество традиций и обычаев, многие из которых уходят корнями во времена тенгрианства. Исторически сохраненный народом комплекс обычаев наполняет смыслом нашу жизнь, не дает сбиться с верного пути. Справедливым будет сказать, народные обычаи и национальные традиции оказывают воспитательное воздействие, поэтому старшее поколение, несомненно, должно помнить об этом и неукоснительно их придерживаться. К примеру, гостившего ребенка не отпускали без подарка. Детям дарили одежду или давали когендик. Такой обычай был большой честью для ребенка и с малых лет воспитывал уважение к старшим, к канонам гостеприимства.



Казахи издревле с почтением относились к женщине, особое место в казахской степи отводилось роли матери, она священна, мать зачастую сравнивали с чистым родником. Дети были в неоплатном долгу перед родителями, батыры, акыны, ученые издревле преклоняли головы перед матерями.



В казахской степи девушек 14-16 лет называли бойжеткен, к ней аульчане и родные относились с особым вниманием и уважением. Женге (супруга старшего брата) зовёт ее Сыргалым, Еркем (девушка с серьгами, неженка) окружает ее заботой, готовя к замужеству, женге учила ее обрядовой прощальной песне.



Казахские девушки были образцом скромности. Рассказывают, что раньше существовал красивый обычай, назывался он «платок с тайным знаком». Из-за скромности казашки не могли открыто признаться в своих чувствах, так как это считалось неприличным. Вместо этого они дарили свои платочки возлюбленным. Подаренный платок означал, что девушка признается джигиту в симпатии. Красивый обычай, не правда ли? Однако соблюдается он сейчас или нет, ответить затрудняюсь.

- Одним из старинных ритуалов казахского народа, который дошел до наших дней, является поклон невестки «Салем салу», именно так невестка приветствует родственников мужа. В знак уважения молодые снохи, здороваясь, делают поклон старшим, слегка скрестив руки и преклонив колени. В ответ же старшие люди благословляют девушек, желая им всего самого наилучшего. Впервые невестка делает «салем салу» во время обряда «беташар» - открывание лица. Акын с домброй поет о семье, в которую вступает девушка, и желает ей всех благ. По мнению богословов, ничего противоречащего канонам ислама в традиции «салем салу» нет. Некоторые представители духовенства отмечают, что не следует путать приветствие с поклонением. Точно затрудняюсь сказать, но «салем салу» делают сегодня не во всех регионах Казахстана и не во всех семьях. Встречаются случаи, когда родители супруга сами говорят снохе, чтобы та не делала поклон. Рассматривая этот вопрос, по моему мнению, нужно учесть и то, что ни одна казахская невеста не делает традиционный у казахов поклон с целью поклонения. Вообще, считать поклон невестки знаком уважения или пережитком старого - дело каждого. Лично мое мнение, суть такого приветствия - это вежливость и уважение к старшим со стороны невестки. Хотя, конечно, в разных регионах Казахстана эта традиция воплощается по-разному, но главное, по моему мнению, это искреннее намерение в приветствии.

- Вокруг этой проблематики в обществе не утихают споры, ведется острая полемика. Да, безусловно, общество должно принципиально реагировать на каждый случай насилия. Но, одними законодательными ограничениями вопрос не решить, иначе мы рискуем увеличить тюремное население. Здесь должен быть комплекс мер по повышению правовой грамотности и правового самосознания. Нужна ранняя диагностика по выявлению у молодых людей склонности к совершению насилия и агрессии. Одним словом, здесь следует серьёзно работать на всех уровнях: в школах, вузах и организациях. Помимо этого, нужен массовый правовой всеобуч, нужно вводить практику анкетирования, сдачи тестов и экзаменов на знание законов.

- Если говорить об истории, то раньше в казахской степи существовал такой обычай как «қыз алып қашу», в переводе - похищение девушки. Иногда кража невесты совершалась по обоюдному согласию любящих, но были случаи, когда против воли девушек. Зачастую среди богатого сословия имело место правило, когда родители с раннего детства подбирали пару своим детям, таким образом, практически не было незасватанных девушек. Иногда девушки были вынуждены связывать себя узами брака с нелюбимыми людьми. В таких случаях некоторые джигиты вопреки воле родителей выкрадывали возлюбленных девушек.

Молодой Жамбыл влюбился в девушку по имени Бурым, которая была уже засватана. Жамбыл украл девушку с ее согласия. Молодые спрятались у дальнего родственника акына. Тогда к Жамбылу пришли аксакалы рода Екей и сказали, что если он не вернет чужую невесту, могут начаться межродовые тяжбы, а это ляжет тяжелым бременем на плечи всего рода. Тогда Жамбыл был вынужден вернуть девушку.

- Великая степь всегда жила по своим законам. Роль суда и отправителей правосудия исполняли бии и ханы, правители. Жеті жарғы Тауке-хана - яркий правовой памятник в истории казахского народа. Эксперты признают, что «Жеті жарғы» - это структурированный, включающий в себя все сферы жизни, направленный на защиту прав человека, законодательный труд. Ученый Жамбыл Артыкбайулы в книге о «Жеті жарғы», описывая традицию Қыз алып қашу, пишет: «Если джигит крадет свою засватанную невесту, его родственники платят штраф (обычно дают коня и чапан). Если засватанная девушка убегает с другим джигитом, ее родственники возвращают засватавшему жениху калым и выдают за него другую девушку». Кроме того, они выплачивали штраф в размере калыма. Если выясняется, что отец девушки не имеет к этому отношения, штраф выплачивает джигит, укравший девушку. Если родственники засватанной девушки вовремя не попросят прощения и не возвратят калым, другая сторона вправе требовать для виновника смертную казнь или же барымтовать живность. Если парень крадет незасватанную девушку, он платит калым и тоғыз (девять животных, обязательно включая верблюда).

- Несколько слов об обычае входить в дом жениха через окно. Обычно соблюдается, когда женятся братья - погодки или близнецы. Если в один день женятся братья, то одна невеста должна войти в дом через окно. Традиция соблюдалась и тогда, когда наши предки жили в юртах. Это делалось для того, чтобы невестки жили дружно и в доме царили мир и радость. Пользуясь случаем, поздравляю всех казахстанцев с великим праздником Наурыз и хочу пожелать мира, процветания, благополучия и достатка. Пусть лучи яркого солнца согревают ваши сердца и дарят большие надежды.

Сегодня часто упоминается и такой обычай как «кыз алып кашу». В старину его использовали с согласия невесты, и если в ее семье нет средств на проведение всех обрядов. По этим причинам идут на это и в наши дни. Но, если хотя бы один человек в этой ситуации страдает, то это просто нарушение прав человека, а не традиция. Об этом и многом другом в интервью Центру общественных коммуникаций Мангистауской области рассказал эксперт в области юриспруденции и законопроектной работы Санжар Турсын.