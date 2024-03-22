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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 330

Другая сторона праздника: дорожный коллапс возмутил жителей 14 и 15 микрорайонов Актау

Жители Актау пожаловались на заторы внутри 14 и 15 микрорайонов из-за перекрытых дорог.

Кадр видео
В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен дорожный коллапс внутри 15 микрорайона.

- Сегодня, 22 марта, 15 микрорайон превратился в сплошную пробку, - жалуются жители города.


Жители 15 микрорайона сообщают, что их дворы превратились в сплошную парковку для автомобилей. По их словам, водители оставляют автомобили прямо на пешеходных дорожках и на газоне.



Пользователи Сети под видео также поделились негативными впечатлениями о другой стороне праздничного дня.

- «Реально, приехали бы на такси, пешком можно прийти, город маленький! Из-за вот такого хаоса ни 14 микрорайон, ни 15-й не ходят на праздники. Хотя, живем в двух шагах! И все наши дворы настолько забиты, что мы не можем припарковаться в своем дворе». «Можно раз в год оставить машины дома и приехать на такси, автобусах или пешком пройти. Зачем все прут в 15 микрорайон на машине, зная, что там всегда в праздники бардак?». «Едут туда всем городом на машинах своих, как будто микрорайон резиновый, праздник, выходной, погода хорошая, пройдитесь пешком», - жалуются жители города в социальных сетях.



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Комментарии ( 1 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 18:22
Актау ауылы
 
 

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