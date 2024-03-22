Другая сторона праздника: дорожный коллапс возмутил жителей 14 и 15 микрорайонов Актау

- Сегодня, 22 марта, 15 микрорайон превратился в сплошную пробку, - жалуются жители города.



- «Реально, приехали бы на такси, пешком можно прийти, город маленький! Из-за вот такого хаоса ни 14 микрорайон, ни 15-й не ходят на праздники. Хотя, живем в двух шагах! И все наши дворы настолько забиты, что мы не можем припарковаться в своем дворе». «Можно раз в год оставить машины дома и приехать на такси, автобусах или пешком пройти. Зачем все прут в 15 микрорайон на машине, зная, что там всегда в праздники бардак?». «Едут туда всем городом на машинах своих, как будто микрорайон резиновый, праздник, выходной, погода хорошая, пройдитесь пешком», - жалуются жители города в социальных сетях.

В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен дорожный коллапс внутри 15 микрорайона.Жители 15 микрорайона сообщают, что их дворы превратились в сплошную парковку для автомобилей. По их словам, водители оставляют автомобили прямо на пешеходных дорожках и на газоне.Пользователи Сети под видео также поделились негативными впечатлениями о другой стороне праздничного дня.