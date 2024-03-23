В Мангистау лабораторно подтверждено свыше 4 тысяч случаев заболевания корью

- В этом году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью среди вакциноуправляемых инфекционных заболеваний в Мангистауской области остается нестабильной. Среди 4 233 заболевших жителей области 743 – это дети до года, среди детей от одного года до 14 лет заболели 2 484 человека, в категории 15-18 лет - 158, в возрасте от 19 лет и старше - 848, - прокомментировали в пресс-службе департамента.

В последний раз вспышка заболевания в области была зафиксирована в предыдущие годы: в 2015 году было зафиксировано 292 случая, в 2019 году – 1 422 факта заболевания и в 2020 году отмечен 361 случай.С 13 ноября 2023 года проводится массовая иммунизация против кори детей от шести месяцев до 10 месяцев 29 дней, от двух лет до четырех лет 10 месяцев 29 дней.На текущий момент в республике зарегистрировано 102 440 больных с подозрением на корь, подтвержден диагноз у 49 793 больных.