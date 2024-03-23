В Мангистау лабораторно подтверждено свыше 4 тысяч случаев заболевания корью

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В последний раз вспышка заболевания в области была зафиксирована в предыдущие годы: в 2015 году было зафиксировано 292 случая, в 2019 году – 1 422 факта заболевания и в 2020 году отмечен 361 случай.
С 13 ноября 2023 года проводится массовая иммунизация против кори детей от шести месяцев до 10 месяцев 29 дней, от двух лет до четырех лет 10 месяцев 29 дней.
На текущий момент в республике зарегистрировано 102 440 больных с подозрением на корь, подтвержден диагноз у 49 793 больных.
- В этом году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью среди вакциноуправляемых инфекционных заболеваний в Мангистауской области остается нестабильной. Среди 4 233 заболевших жителей области 743 – это дети до года, среди детей от одного года до 14 лет заболели 2 484 человека, в категории 15-18 лет - 158, в возрасте от 19 лет и старше - 848, - прокомментировали в пресс-службе департамента.
С 13 ноября 2023 года проводится массовая иммунизация против кори детей от шести месяцев до 10 месяцев 29 дней, от двух лет до четырех лет 10 месяцев 29 дней.
На текущий момент в республике зарегистрировано 102 440 больных с подозрением на корь, подтвержден диагноз у 49 793 больных.
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