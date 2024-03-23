«Королева дорог»: видео с хамским поведением автоледи в Актау завирусилось в Сети

На видео красный автомобиль пересекает двойню сплошную. Помимо этого, водитель пытается ехать дальше, не желая уступить дорогу автору кадров.Спустя некоторое время инцидент перерастает в словесную перепалку: нарушительница Правил дорожного движения догоняет автора видео и начинает высказывать претензии из-за того, что ее якобы не пропустили.Видео бурно обсуждают пользователи социальной сети. Оно уже набрало более 1,3 миллиона просмотров и 1000 комментариев.