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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 930

«Королева дорог»: видео с хамским поведением автоледи в Актау завирусилось в Сети

Видео набрало более одного миллиона просмотров.

Кадр видео
На видео красный автомобиль пересекает двойню сплошную. Помимо этого, водитель пытается ехать дальше, не желая уступить дорогу автору кадров.

Спустя некоторое время инцидент перерастает в словесную перепалку: нарушительница Правил дорожного движения догоняет автора видео и начинает высказывать претензии из-за того, что ее якобы не пропустили.

Видео бурно обсуждают пользователи социальной сети. Оно уже набрало более 1,3 миллиона просмотров и 1000 комментариев.




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Комментарии ( 1 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 13:34
Я думал это в Актау...
 
 

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