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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:44

Просмотров: 669

Какие объекты поддержат экологическую акцию «Час Земли» в Актау

Какие объекты поддержат экологическую акцию «Час Земли» в Актау, узнал корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Ежегодная экологическая акция «Час Земли» пройдет по всей стране сегодня, 23 марта, с 20:30 до 21:30. Департамент экологии Мангистауской области приглашает горожан принять в ней участие.

В ведомстве отметили, что организациям региона были направлены письма, призванные поддержать мероприятие.

Кто стал участником акции и сколько будет сэкономлено электроэнергии, будет известно по окончании акции, отметили экологи.

Для справки:

Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием «The Sydney Morning Herald» в 2007 году. Уже на следующий год оно получило мировую поддержку, а в 2009 году стало самой массовой акцией в истории человечества. По оценкам WWF (Всемирный фонд дикой природы), оно коснулось более миллиарда жителей планеты.



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Комментарии ( 2 )

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Банкир (Посетители) Вчера, 23:23
Типа, меньше энергии тратится. Но это не так! Но обывателям не объяснишь, что нельзя остановить выработку эл.энергии. На ТЭС, например, остановят энергоблоки? Нет, естественно. Эта акция - чисто популизм! Так же , как и электромобили, которые не производят выбросы в атмосферу, а по факту ещё грязнее, чем ДВС!
 
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jokerok (Посетители) Вчера, 22:42
Да чтож такое то!
Вы можете объяснить смысл данной акции???? stena

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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