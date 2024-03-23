Какие объекты поддержат экологическую акцию «Час Земли» в Актау

Ежегодная экологическая акция «Час Земли» пройдет по всей стране сегодня, 23 марта, с 20:30 до 21:30. Департамент экологии Мангистауской области приглашает горожан принять в ней участие.



В ведомстве отметили, что организациям региона были направлены письма, призванные поддержать мероприятие.



Кто стал участником акции и сколько будет сэкономлено электроэнергии, будет известно по окончании акции, отметили экологи.



Для справки:



Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием «The Sydney Morning Herald» в 2007 году. Уже на следующий год оно получило мировую поддержку, а в 2009 году стало самой массовой акцией в истории человечества. По оценкам WWF (Всемирный фонд дикой природы), оно коснулось более миллиарда жителей планеты.