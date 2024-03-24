Более 500 человек искали пропавших мальчиков в Форт-Шевченко

Сообщение о пропаже детей поступило спасателям в ночь на 24 марта, в 01:50 часов. По предоставленным данным, около 20:30 часов в Форт-Шевченко на улице Мынбаева мальчики 2012, 2014 и 2018 годов рождения вышли поиграть и не вернулись домой.



К розыскным работам привлекли восемь спасателей, 80 человек из акимата, 40 полицейских и 500 волонтеров.



Детей удалось найти, их жизням ничего не угрожает.