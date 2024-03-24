В Актау вандалы снова сломали качели за 2,5 миллиона тенге

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Жители Актау пожаловались на то, что у качелей «Трио» снова оторвали цепи.
Ситуацию прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.
О выделенных средствах на ремонт будет сообщено дополнительно.
Стоимость качелей составила 2 553 441 тенге.
Напомним, на прошлой неделе качели «Трио» за 4 560 415 тенге на набережной 15 микрорайона демонтировали.
Ситуацию прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.
- Проводится конкурс по определению подрядчика, который займется восстановлением данного объекта, - ответили в отделе.
О выделенных средствах на ремонт будет сообщено дополнительно.
Стоимость качелей составила 2 553 441 тенге.
Напомним, на прошлой неделе качели «Трио» за 4 560 415 тенге на набережной 15 микрорайона демонтировали.