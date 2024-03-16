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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:15

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Куда с набережной Актау исчезли качели за 4,5 миллиона тенге

Качели «Трио» пропали с набережной 15 микрорайона.

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Местные жители удивились тому, что арку с качелями у амфитеатра демонтировали.

Куда с набережной Актау исчезли качели за 4,5 миллиона тенге


На вопрос корреспондента ответили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Куда с набережной Актау исчезли качели за 4,5 миллиона тенге


Качели, как отметили чиновники, постоянно приходилось ремонтировать из-за нескончаемых актов вандализма.

- Было принято решение временно демонтировать аттракцион. Когда определится подрядчик по благоустройству областного центра, качели восстановят, и мы рассмотрим вариант вернуть их на прежнее или другое место, либо вообще убрать, так как акты вандализма не прекращаются и сыплется критика со стороны горожан, - объяснили в отделе ЖКХ.


Напомним, качели «Трио» установили на набережной в октябре 2021 года и обошлись они в 4 560 415 тенге.



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