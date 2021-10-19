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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 1137

Аттракцион неслыханной щедрости от акимата! На набережной Актау установили качели почти за пять миллионов тенге

На набережной 15 микрорайона установили архитектурный объект «Качели трио» стоимостью 4 560 415 тенге.

Фото Рашида Исмагилова
В Актау на набережной 15 микрорайона установили качели с тремя посадочными местами.

По данным городской администрации, малая архитектурная форма обошлась бюджету в 4 560 415 тенге. Установкой занималась компания «Clover media group».

- Между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и ТОО «Clover media group» заключен договор №77 от 16.09.2021 года на проведение работ по декоративному освещению города Актау. Стоимость договора составляет 38 742 415 тенге без НДС, 43 391 504,80 тенге с учётом НДС, - сообщили в акимате.

Согласно договору, со стороны подрядной организации должны быть выполнены следующие работы:

- инсталляция декоративного освещения «Звездное небо» (длина 50 метров) - 13 200 000 тенге;
- инсталляция декоративного освещения «Цветочное поле» (200 квадратных метров) - 15 404 000 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Качели трио» - 4 560 415 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Современная юрта» - 5 578 000 тенге.

- В настоящее время ведутся соответствующие работы, полностью работы планируется завершить до 20 октября текущего года, - отметили в городском акимате.

Ранее алматинская компания «Clover media group» установила в Актау инсталляцию «Звёздное небо» и вместо газона установила пластиковое «Цветочное поле».

Кто принял решение установить пластиковые тюльпаны в Актау за 15 миллионов тенге, рассказали в городском акимате.

Компания продолжает работы еще по одному объекту – это юрта, которая будет расположена у городского флагштока.




Аттракцион неслыханной щедрости от акимата! На набережной Актау установили качели почти за пять миллионов тенге
Аттракцион неслыханной щедрости от акимата! На набережной Актау установили качели почти за пять миллионов тенге
Аттракцион неслыханной щедрости от акимата! На набережной Актау установили качели почти за пять миллионов тенге
Аттракцион неслыханной щедрости от акимата! На набережной Актау установили качели почти за пять миллионов тенге
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Комментарии ( 6 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 12:12
Воровали, воруем и будем воровать, только уже официально. И ничегошеньки нам за это не будет!!!
 
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Saken777888 (Посетители) Сегодня, 12:08
А если ребенок упадет головой об пол? Кто будет отвечать? Можно ведь было за эти деньги постелить мягкий искусственный газон.
 
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  • Имярек
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:59
Даже не хочу говорить о бестолковых растратах бюджетных денег. Надоело! Начинает раздражать недальновидность чиновников о мерах безопасности...Эти качели даже не соответствуют нормам безопасности. foo Нет безопасного расстояния между сёдлами, поэтому, при раскачивании возможен наскок одного седла на другое. А это---ушибы головы,колен и т.д.... fingal В дальнейшем, мы ещё услышим об этом...
 
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  • Ну Ну
 111753576 (Посетители) Сегодня, 11:50
Меняю тойоту камри 2010 года, на качели на набережной applause . Потушите не потушенный пожар на свалке 1 мкр,через 2 дня ветер поменяется на юго восточный, и весь смрад пойдёт опять на город!!! Там ничего, никто не делает!!!
 
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  • TU-154
  • sakura.68
  • Ну Ну
 Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 11:38
Ни чего полезного акимат не способен сделать...
 
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  • ЁмоЁ
  • TU-154
  • 111753576
  • sakura.68
  • Нурекен
  • Ну Ну
 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:27
Пипец это не акимат, а чистой воды лохотрон !
Зачем вся эта бутафория?! Где социально-значимые проекты ,по поддержанию не защищённых слоев населения, решения экологических проблем города и региона?
Уборка стихийных свалок и т.д?
Нет занимаются распилом бюджетных средств города , только и всего

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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