Аттракцион неслыханной щедрости от акимата! На набережной Актау установили качели почти за пять миллионов тенге

Фото Рашида Исмагилова
В Актау на набережной 15 микрорайона установили качели с тремя посадочными местами.
По данным городской администрации, малая архитектурная форма обошлась бюджету в 4 560 415 тенге. Установкой занималась компания «Clover media group».
- Между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и ТОО «Clover media group» заключен договор №77 от 16.09.2021 года на проведение работ по декоративному освещению города Актау. Стоимость договора составляет 38 742 415 тенге без НДС, 43 391 504,80 тенге с учётом НДС, - сообщили в акимате.
Согласно договору, со стороны подрядной организации должны быть выполнены следующие работы:
- инсталляция декоративного освещения «Звездное небо» (длина 50 метров) - 13 200 000 тенге;
- инсталляция декоративного освещения «Цветочное поле» (200 квадратных метров) - 15 404 000 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Качели трио» - 4 560 415 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Современная юрта» - 5 578 000 тенге.
- В настоящее время ведутся соответствующие работы, полностью работы планируется завершить до 20 октября текущего года, - отметили в городском акимате.
Ранее алматинская компания «Clover media group» установила в Актау инсталляцию «Звёздное небо» и вместо газона установила пластиковое «Цветочное поле».
Кто принял решение установить пластиковые тюльпаны в Актау за 15 миллионов тенге, рассказали в городском акимате.
Компания продолжает работы еще по одному объекту – это юрта, которая будет расположена у городского флагштока.
По данным городской администрации, малая архитектурная форма обошлась бюджету в 4 560 415 тенге. Установкой занималась компания «Clover media group».
- Между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и ТОО «Clover media group» заключен договор №77 от 16.09.2021 года на проведение работ по декоративному освещению города Актау. Стоимость договора составляет 38 742 415 тенге без НДС, 43 391 504,80 тенге с учётом НДС, - сообщили в акимате.
Согласно договору, со стороны подрядной организации должны быть выполнены следующие работы:
- инсталляция декоративного освещения «Звездное небо» (длина 50 метров) - 13 200 000 тенге;
- инсталляция декоративного освещения «Цветочное поле» (200 квадратных метров) - 15 404 000 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Качели трио» - 4 560 415 тенге;
- декоративная малая архитектурная форма «Современная юрта» - 5 578 000 тенге.
- В настоящее время ведутся соответствующие работы, полностью работы планируется завершить до 20 октября текущего года, - отметили в городском акимате.
Ранее алматинская компания «Clover media group» установила в Актау инсталляцию «Звёздное небо» и вместо газона установила пластиковое «Цветочное поле».
Кто принял решение установить пластиковые тюльпаны в Актау за 15 миллионов тенге, рассказали в городском акимате.
Компания продолжает работы еще по одному объекту – это юрта, которая будет расположена у городского флагштока.