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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:19

Просмотров: 1583

В Актау дороги в густозастроенном микрорайоне сравнивают с сельскими

Проблему с отсутствием дорог и тротуаров жители 16 микрорайона поднимали не раз. В Актауском городском отделе строительства заявили, что намерены улучшить ситуацию уже в этом году.

Фото автора
По словам жителей, внутримикрорайонные дороги в кочках и ямах. Уже не первый год люди просят заасфальтировать их, а также сделать пешеходные дорожки.

В Актау дороги в густозастроенном микрорайоне сравнивают с сельскими


- На генеральном плане они есть, а в реальности нет. Мы уже несколько лет живем без нормально асфальтированных дорог, как в отдаленном ауле. Нет инфраструктуры, освещения. Нет парковых скверов для отдыха. Каретам скорой помощи очень трудно доехать до места вызова. Просим многоуважаемого акима взять на контроль и ускорить работы по приведению в порядок дорог и тротуаров, - обращаются жители 16 микрорайона.


В Актау дороги в густозастроенном микрорайоне сравнивают с сельскими


Как выяснил корреспондент Lada.kz, в настоящее время по заказу Актауского городского отдела строительства разработан рабочий проект «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей, автомобильных и пешеходных дорожек 16 микрорайона Актау». Получено положительное заключение экспертизы.

В Актау дороги в густозастроенном микрорайоне сравнивают с сельскими


Подрядной организацией, осуществляющей строительно-монтажные работы, является ТОО «Альянс ЛТД». В ходе изучения проекта, специалистами компании, инженер-геодезистами и специалистами ГКП «Каспий жылу, су арнасы» было установлено, что застройщики самостоятельно проложили инженерные сети, не оформив земельные документы.

В Актау дороги в густозастроенном микрорайоне сравнивают с сельскими


- Кроме того, как мы знаем, 16 микрорайон был бывшим местом карьера, следовательно, рельеф земли в этом месте неровный, соответственно, проведение инженерных сетей оказывает противоположный эффект. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения проекта и внесения соответствующих корректировок. Необходимо поднять рельеф земли до соответствующего уровня, систематизировать все сети, предотвратить чрезвычайные ситуации (отсутствие источников воды, тепла, электроэнергии) и обеспечить жителей в будущем стабильной системой водоснабжения, тепла и электроснабжения, - объяснили специалисты.


Согласно плану, строительство ожидается в III квартале 2024 года. Данный вопрос находится на особом контроле акимата Актау, заверили чиновники.




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Комментарии ( 1 )

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 Банкир (Посетители) Вчера, 20:43
3 квартал??? ха-ха. и это только планы(((
 
 

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