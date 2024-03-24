Водители боятся угодить в яму в центре Актау

Как говорят водители, недавно на вышеуказанной территории произошел порыв. После его устранения коммунальные службы засыпали участок землей и не потрудились его заасфальтировать. После дождей дорогу размыло, образовалась яма, которая создает опасность для водителей.В попытках предотвратить непредвиденные ситуации в яму затолкнули бочку для сбора хлебных отходов, которая ранее была установлена у мусорных контейнеров. Как видно на фоторафии, ее не раз переехали и погнули. Водители считают, что яма становится больше, это может усугубить ситуацию.В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили факт проведения ремонтных работ в канализации. Участок пообещали восстановить 25 марта.