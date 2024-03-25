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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:24

Просмотров: 85

Житель села Оймаша-1 в пригороде Актау пожаловался на отсутствие уличного освещения

В редакцию Lada.kz с жалобой обратился житель села Оймаша-1 (Приозерный). По словам мужчины, уже неделю отсутствует уличное освещение поселка. Аким села Умирзак прокомментировал жалобу сельчан.

Фото жителя села
Житель села Оймаша-1 (Приозерный) сообщил, что уличное освещение в поселке отсутствует уже неделю.

- Уже почти неделю отключили уличное освещение по всему посёлку и до сих пор не подключают. Очень тяжело передвигаться с детьми и пожилым людям в эти праздничные дни. Тем более, сейчас время «Корису» и «Ауыз ашар». По мусульманским традициям, и после заката все родственники и знакомые посещают дома близких людей, - пожаловался житель села.

По словам мужчины, сельчане неоднократно с жалобой обращались в сельский акимат, но ответственные работники за обеспечение освещения не спешат решать проблему.

Аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев прокомментировал жалобу.

- Городской отдел ЖКХ проводит госзакуп по освещению города, в том числе и села Умирзак. На днях будут заключать договор с подрядчиком и все вопросы по уличному освещению наладятся. Мы тоже ждем, - заявил Бисенгали Кенжалиев.



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