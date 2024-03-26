Новые школьные автобусы попали на видео в Актау

«Шесть автобусов будут переданы для подвоза 734 учащихся Мангистастауского района, где расстояние между школами составляет от 4 до 8 км. (Шетпинская гимназия, Шетпинский лицей, школа-лицей имени М. Атымова, школа-лицей №7, школа имени Б. Жумалиева, школа Отес), а один автобус передан в эксплуатацию организации образования Жанаозена», - рассказали в управлении.

По информации пресс-службы управления образования, для решения вопросов перевозки учащихся Мангистауского района было запланировано приобретение автобусов по финансовому лизингу.В этих целях в 2023 году был заключен договор с ТОО «Фонд развития промышленности» на приобретение 7 автобусов через финансовый лизинг.Согласно договору, поставка автобусов предусмотрена до начала второго полугодия.