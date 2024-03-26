Адреса пунктов эвакуации в Мунайлинском районе опубликовали спасатели Мангистау

«К примеру, в мирное время возможна авария или ЧС техногенного или природного характера, которая может захватить большую часть города или области. И где происходит ЧС - там находиться и жить невозможно, там, соответственно, надо эвакуировать людей. Население собирается и переезжает в безопасную зону. Приемные пункты предназначены для таких ситуаций, чтобы люди могли получать помощь, спальное место и питание в ожидании расселения. Этим в последующем занимается уже акимат», - сообщил Абилхат Адилбеков.

Старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Абилхат Адилбеков рассказал, для чего предназначены пункты эвакуации.1. КГУ «Общеобразовательная школа №1»2. КГУ «Общеобразовательная школа №5 Шогы Муналылы»3. КГУ «Общеобразовательная школа №8»4. КГУ «Общеобразовательная школа №11»5. Дом культуры КММ имени Фаризы Онгарсыновой6. КГУ «Общеобразовательная школа №2»7. КГУ «Общеобразовательная школа №6»8. КГУ «Гимназия школы №13»9. Мечеть Аль-Хакима Кызылтобинского сельского округа10. КГУ «Общеобразовательная школа №3»11. Мечеть села Баянды.12. КГУ «Общеобразовательная школа №7»13. КГУ «Общеобразовательная школа №12»14. Мечеть Ар-Рахман села Атамекен.15. КГУ «Общеобразовательная школа №9»16. КГУ «Общеобразовательная школа №14»17. КГУ «Общеобразовательная школа №16»18. Мечеть Толей-Имаш Баскудыкского сельского округа.19. КГУ «Общеобразовательная школа №4»20. КГУ Специализированная школа №321. КГУ «Общеобразовательная школа №10»22. КГУ «Общеобразовательная школа №15»Пункты эвакуации также можно посмотреть в мобильном приложении 2ГИС.