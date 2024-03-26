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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:09

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Адреса пунктов эвакуации в Мунайлинском районе опубликовали спасатели Мангистау

Список пунктов эвакуации опубликовали в ДЧС Мангистауской области. В Мунайлинском районе расположены 22 объекта. Нужны они в мирное и военное время, служат для размещения людей, оказавшихся в бедственном положении в связи с ЧП и другими ситуациями.

Кадр из видео
Старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Абилхат Адилбеков рассказал, для чего предназначены пункты эвакуации.

«К примеру, в мирное время возможна авария или ЧС техногенного или природного характера, которая может захватить большую часть города или области. И где происходит ЧС - там находиться и жить невозможно, там, соответственно, надо эвакуировать людей. Население собирается и переезжает в безопасную зону. Приемные пункты предназначены для таких ситуаций, чтобы люди могли получать помощь, спальное место и питание в ожидании расселения. Этим в последующем занимается уже акимат», - сообщил Абилхат Адилбеков.



Список приемных эвакуационных пунктов Мунайлинского района:

1. КГУ «Общеобразовательная школа №1»
2. КГУ «Общеобразовательная школа №5 Шогы Муналылы»
3. КГУ «Общеобразовательная школа №8»
4. КГУ «Общеобразовательная школа №11»
5. Дом культуры КММ имени Фаризы Онгарсыновой
6. КГУ «Общеобразовательная школа №2»
7. КГУ «Общеобразовательная школа №6»
8. КГУ «Гимназия школы №13»
9. Мечеть Аль-Хакима Кызылтобинского сельского округа
10. КГУ «Общеобразовательная школа №3»
11. Мечеть села Баянды.
12. КГУ «Общеобразовательная школа №7»
13. КГУ «Общеобразовательная школа №12»
14. Мечеть Ар-Рахман села Атамекен.
15. КГУ «Общеобразовательная школа №9»
16. КГУ «Общеобразовательная школа №14»
17. КГУ «Общеобразовательная школа №16»
18. Мечеть Толей-Имаш Баскудыкского сельского округа.
19. КГУ «Общеобразовательная школа №4»
20. КГУ Специализированная школа №3
21. КГУ «Общеобразовательная школа №10»
22. КГУ «Общеобразовательная школа №15»



Пункты эвакуации также можно посмотреть в мобильном приложении 2ГИС.



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