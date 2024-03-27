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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 385

Избегать любого контакта с тюленями настоятельно рекомендовали в рыбинспекции Мангистауской области

Наблюдая за распространяемыми в сети видеороликами с детенышами каспийских тюленей, специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий предостерегает население от обоюдной угрозы при подобных контактах и для человека, и для животного.

Кадр из видео
По словам исполняющего обязанности руководителя управления рыбной инспекции Мангистауской области, встречи с тюленями должны проходить экологично. Людям не стоит забывать о том, что животное дикое и опасное. А человек, как объект пугающий его, может вызвать агрессивную реакцию.

«Смотрим эти ролики и идет неоднозначная реакция. В нашей памяти еще живы кадры, когда люди мучили, избивали тюленей. Забивали их палками. Мы боимся повторения истории. Сейчас такого нет, но в целом тревожить тюленей не стоит. Важно понимать, что это все-таки дикое животное в естественной среде обитания, в море. На берег он выходит, чтобы отдохнуть, иногда погреться. В эти моменты ему совершенно не нужен стресс. Хотим попросить население: в случае, если вы видите на берегу тюленя, не стоит его трогать, обнимать, делать с ним селфи, это дикое животное и оно может укусить. Ни у кого же не возникает желания обнять волка?! Здесь аналогично. Люди думают, что он маленький, миленький и можно погладить. Но этого делать нельзя. Они кусают больно, - сказал Андрей Руцкий.


По словам эксперта, в январе-феврале текущего года у тюленей прошла щенка. Сейчас все молодые тюлени уже отделились от опеке матерей и отправились во взрослую жизнь. Они охотятся на рыбу по всей северной части Каспийского моря. Прибыли и в наш регион в поисках бычков и селедки.

«Вмешиваться в эти естественные процессы стоит только в тех случаях, когда вы видите, что тюлень физически не здоров. Он ранен, обездвижен или вовсе не дышит. И даже в этом случае стоит сразу позвонить специалистам (телефоны и иные формы связи указаны ниже, прим.автора). Это краснокнижное животное. Они все на учете. Убийство или травмирование их карается законом», - сообщил Андрей Руцкий.



Телефоны для обращений:

Центр реабилитации каспийского тюленя: горячая линия 8 775 101 11 22

И.о. руководителя рыбной инспекции Мангистауской области: 87051866702

Электронная почта рыбной инспекции: urimo2021@mail.ru

Напомним, сегодня, 26 марта, в сети появилось видео того, как подростки снимают тюленя, отдыхавшего на берегу моря в районе Скальной тропы. Днем ранее жители региона опубликовали видео спасения детеныша нерпы в Мангистау.



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