Избегать любого контакта с тюленями настоятельно рекомендовали в рыбинспекции Мангистауской области

«Смотрим эти ролики и идет неоднозначная реакция. В нашей памяти еще живы кадры, когда люди мучили, избивали тюленей. Забивали их палками. Мы боимся повторения истории. Сейчас такого нет, но в целом тревожить тюленей не стоит. Важно понимать, что это все-таки дикое животное в естественной среде обитания, в море. На берег он выходит, чтобы отдохнуть, иногда погреться. В эти моменты ему совершенно не нужен стресс. Хотим попросить население: в случае, если вы видите на берегу тюленя, не стоит его трогать, обнимать, делать с ним селфи, это дикое животное и оно может укусить. Ни у кого же не возникает желания обнять волка?! Здесь аналогично. Люди думают, что он маленький, миленький и можно погладить. Но этого делать нельзя. Они кусают больно, - сказал Андрей Руцкий.

«Вмешиваться в эти естественные процессы стоит только в тех случаях, когда вы видите, что тюлень физически не здоров. Он ранен, обездвижен или вовсе не дышит. И даже в этом случае стоит сразу позвонить специалистам (телефоны и иные формы связи указаны ниже, прим.автора). Это краснокнижное животное. Они все на учете. Убийство или травмирование их карается законом», - сообщил Андрей Руцкий.