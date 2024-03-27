Жителей Актау возмутили попрошайки в автобусах

- Этот вопрос неоднократно обсуждали. Никто их не проверяет. Существуют ли такие фонды и существуют ли те дети, чьи изображения нанесены на ящики пожертвований, не известно, - отметила куратор благотворительного проекта «Клуб добряков Актау» Сабина Бейсембаева.

- Сегодня, 27 марта, были такие случаи. Мы предупредили всех сотрудников о том, что в дальнейшем этого допускать нельзя. Однако, если такие люди оплачивают проезд, просто садятся на свое место, чтобы доехать, куда им необходимо, то мы не можем их высадить. По закону в общественный транспорт могут зайти все, оплатить проезд и ехать, - сообщил Жанибек Миралиев.

О проблеме жители Актау сообщили в Telegram-чате акима Мангистауской области, приложив фотографии. На кадрах видно, как молодой человек ходит по салону автобуса с ящиком для пожертвований. По словам очевидцев, инцидент произошел на маршруте №5. Горожане замечали подобное и на маршруте №105.Стоит отметить, что вопрос добросовестности сборов поднимался не единожды среди населения.Ситуацию прокомментировал заместитель директора ТОО «Каспий Авто Парк» Жанибек Миралиев.