Жителей Актау возмутили попрошайки в автобусах

Фото очевидца
О проблеме жители Актау сообщили в Telegram-чате акима Мангистауской области, приложив фотографии. На кадрах видно, как молодой человек ходит по салону автобуса с ящиком для пожертвований. По словам очевидцев, инцидент произошел на маршруте №5. Горожане замечали подобное и на маршруте №105.
Стоит отметить, что вопрос добросовестности сборов поднимался не единожды среди населения.
Ситуацию прокомментировал заместитель директора ТОО «Каспий Авто Парк» Жанибек Миралиев.
Стоит отметить, что вопрос добросовестности сборов поднимался не единожды среди населения.
- Этот вопрос неоднократно обсуждали. Никто их не проверяет. Существуют ли такие фонды и существуют ли те дети, чьи изображения нанесены на ящики пожертвований, не известно, - отметила куратор благотворительного проекта «Клуб добряков Актау» Сабина Бейсембаева.
Ситуацию прокомментировал заместитель директора ТОО «Каспий Авто Парк» Жанибек Миралиев.
- Сегодня, 27 марта, были такие случаи. Мы предупредили всех сотрудников о том, что в дальнейшем этого допускать нельзя. Однако, если такие люди оплачивают проезд, просто садятся на свое место, чтобы доехать, куда им необходимо, то мы не можем их высадить. По закону в общественный транспорт могут зайти все, оплатить проезд и ехать, - сообщил Жанибек Миралиев.
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