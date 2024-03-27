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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:28

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Неутешительные выводы: привилегированный Центр производства и логистики «Азерсун» проверили антимонопольщики Мангистау

Центр производства и логистики «Азерсун» был построен в Актау с целью снижения цен на продукты питания в регионе и развития соответствующего товарного рынка. Однако компания не заинтересована в создании благоприятных условий для местных предпринимателей, и злоупотребляет доминирующим положением. Об этом сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Фото из архива
В антимонопольном департаменте региона сообщили, что более 80% продовольственных товаров в Мангистаускую область поставляются из других регионов, и такие расходы, как хранение товаров, напрямую влияют на конечную цену товара при его розничной реализации.

- Установлено, что на рынке по хранению продовольственных товаров около 47 субъектов бизнеса имеют склады для собственных нужд и только Центр производства и логистики «Азерсун» предоставляет услугу по аренде сухих, морозильных и холодильных складов. Компания является участником специальной экономической зоны Морпорт и построено с целью снижения цен на продукты питания в регионе и развития соответствующего товарного рынка, - сообщили в ведомстве.


По данным ведомства, для реализации поставленных задач Центр освобожден от ряда налоговых обязательств, а также компании предоставлены льготы по оплате таможенных сборов.

- Однако, несмотря на имеющиеся привилегии, предоставленные государством, компания не заинтересована в создании благоприятных условий для местных предпринимателей. Установленная ценовая политика и проводимая работа в целом свидетельствуют о том, что компания не вносит вклад в развитие региона и соответствующего товарного рынка, - заявили в антимонопольном департаменте.


К примеру, около 40% от общего объема складских помещений, по данным антимонопольного департамента, пустуют, также в действиях компании усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные применением разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям.

- На сегодняшний день компания имеет возможность исполнить требования антимонопольного органа в течение 30 календарных дней и устранить вышеуказанные нарушения. В противном случае в отношении Центра будет рассмотрен вопрос о проведении расследования с дальнейшей конфискацией монопольного дохода и наложением штрафа, - отметили в ведомстве.


В антимонопольном департаменте региона отметили, что должностные лица, ответственные за продовольственную безопасность в регионе и реализацию торговой политики, осведомлены о необходимости принятия мер в пределах своих компетенций, установленных законодательством Республики Казахстан.

Для справки: Центр производства и логистики «Азерсун» со складом фруктов-овощей и продовольственных товаров был запущен в 2016 году. Стоимость проекта составила 4,6 миллиарда тенге.



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