Мангистауские онкологи приглашают на бесплатный прием

Колоректальный рак (рак толстой кишки) занимает вторую позицию в структуре онкологических заболеваний в Казахстане. С 2008 года в стране принята национальная скрининговая программа, которая включает также раннюю диагностику онкопатологий кишечника.



День открытых дверей пройдет в субботу, 30 марта, с 09:30 до 13:00 в здании онкоцентра по адресу: Актау, 1А мкр., здание №3.