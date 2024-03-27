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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:15

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Мангистауские онкологи приглашают на бесплатный прием

Врачи Мангистауского областного онкологического центра приглашают жителей области пройти бесплатное обследование. День открытых дверей проводится в центре в рамках месячника по осведомленности о колоректальном раке. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Колоректальный рак (рак толстой кишки) занимает вторую позицию в структуре онкологических заболеваний в Казахстане. С 2008 года в стране принята национальная скрининговая программа, которая включает также раннюю диагностику онкопатологий кишечника.

День открытых дверей пройдет в субботу, 30 марта, с 09:30 до 13:00 в здании онкоцентра по адресу: Актау, 1А мкр., здание №3.



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