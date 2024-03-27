Криптофермой назвали горожане квартиру в 4 микрорайоне Актау

- Квартиру использует телекоммуникационная компания. В ней находится техническое оборудование. У нас нет полномочий ее проверять, - сообщил руководитель КСК «ЖЭК-4» Рысбек Мергенов.

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, которые заметили, что в одну из квартир в доме №1 в 4 микрорайоне с крыши спущено множество кабелей. На предоставленных фотографиях можно заметить установленную на балконе металлическую решетку и несколько кондиционеров. Увиденное горожане шуточно назвали «криптофермой».Ответ предоставили в обслуживающей 4 микрорайон организации «ЖЭК-4».