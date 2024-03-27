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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 17:14

Просмотров: 579

Криптофермой назвали горожане квартиру в 4 микрорайоне Актау

Квартира в 4 микрорайоне, в которую с крыши спущено множество кабелей, озадачила жителей Актау. Комментарий предоставили в компании, обслуживающей дом.

Фото очевидца
В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, которые заметили, что в одну из квартир в доме №1 в 4 микрорайоне с крыши спущено множество кабелей. На предоставленных фотографиях можно заметить установленную на балконе металлическую решетку и несколько кондиционеров. Увиденное горожане шуточно назвали «криптофермой».

Криптофермой назвали горожане квартиру в 4 микрорайоне Актау


Криптофермой назвали горожане квартиру в 4 микрорайоне Актау



Ответ предоставили в обслуживающей 4 микрорайон организации «ЖЭК-4».

- Квартиру использует телекоммуникационная компания. В ней находится техническое оборудование. У нас нет полномочий ее проверять, - сообщил руководитель КСК «ЖЭК-4» Рысбек Мергенов.



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Странная квартира вызвала вопросы у жителей Актау


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Комментарии ( 3 )

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Маряк (Посетители) Сегодня, 17:51
Этой квартирке с кабелями уже лет 20 точно
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 17:48
Квартира выведена из жилого фонда и имеет коммерческое целевое назначение?
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:41
У нас нет полномочий ее проверять

У СЭС есть все полномочия проверять как фонит оборудование и антенны которым нужны кабеля с таким большим сечением.
У АУЭС есть полномочия проверить наличие счётчиков на таком явно мощном оборудовании.
Да и у ЖЭКа есть полномочия проверить не подключено ли всё это мимо счётчиков напрямую к общедомовым сетям.
Додумались тоже установить внутри жилого дома!

Оборудование стоящее на крыше, от которого идут кабеля, не может быть установлено без ведома ЖЭКа. Он явно получает с этого арендную плату. И он знает чьё это оборудование и куда ведут кабеля.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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