Кардиологи из Алматы проведут бесплатный прием жителей Актау

- При себе необходимо иметь запись коронарографии на CD-диске, - подчеркнули в МОМБ.

Как сообщили в медучреждении, 28 марта прием проведут кардиолог и интервенционный врач-кардиолог «Национального научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней».Бесплатные консультации пройдут в консультативно-диагностической поликлинике Мангистауской областной многопрофильной больницы.Врач-кардиологи интервенционный кардиологбудут принимать жителей города с 08:00 до 13:00 часов.