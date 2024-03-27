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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 17:57

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Кардиологи из Алматы проведут бесплатный прием жителей Актау

Жители Актау получат бесплатную консультацию кардиологов из Алматы. Об этом сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице (МОМБ).

Фото: Pixabay
Как сообщили в медучреждении, 28 марта прием проведут кардиолог и интервенционный врач-кардиолог «Национального научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней».

Бесплатные консультации пройдут в консультативно-диагностической поликлинике Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Врач-кардиолог Инкар Абильдаева и интервенционный кардиолог Арыстан Кужукеев будут принимать жителей города с 08:00 до 13:00 часов.

- При себе необходимо иметь запись коронарографии на CD-диске, - подчеркнули в МОМБ.


Предварительная запись ведется по номеру телефона: +7 (7292) 210-317.



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