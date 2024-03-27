Кардиологи из Алматы проведут бесплатный прием жителей Актау

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Как сообщили в медучреждении, 28 марта прием проведут кардиолог и интервенционный врач-кардиолог «Национального научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней».
Бесплатные консультации пройдут в консультативно-диагностической поликлинике Мангистауской областной многопрофильной больницы.
Врач-кардиолог Инкар Абильдаева и интервенционный кардиолог Арыстан Кужукеев будут принимать жителей города с 08:00 до 13:00 часов.
Предварительная запись ведется по номеру телефона: +7 (7292) 210-317.
Бесплатные консультации пройдут в консультативно-диагностической поликлинике Мангистауской областной многопрофильной больницы.
Врач-кардиолог Инкар Абильдаева и интервенционный кардиолог Арыстан Кужукеев будут принимать жителей города с 08:00 до 13:00 часов.
- При себе необходимо иметь запись коронарографии на CD-диске, - подчеркнули в МОМБ.
Предварительная запись ведется по номеру телефона: +7 (7292) 210-317.
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