В двух микрорайонах Актау временно отключат свет

- Сообщаем, что в связи с проведением плановых работ в 31Б микрорайоне планируется отключение электроэнергии. Так, с 09:30 до 12:30 часов под ограничением будут жилые дома «Нур», №3/4, 3, 5. С 13:30 до 17:30 часов – дома №32, 30, 31, 32/2. В 1 микрорайоне с 13:30 до 17:30 часов подачу электроэнергии приостановят в жилых домах №60, 22, 22А, 22Б, - сказано в сообщении предприятия.

По данным пресс-службы ГКП «АУЭС», 28 марта в микрорайонах проведут плановые работы.