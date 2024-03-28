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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:57

Просмотров: 138

Не паниковать! В Актау пройдут антитеррористические учения

В Актау 28 марта 2024 года пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото vecher.kz
По данным ведомства, на территории города сегодня, 28 марта, пройдут плановые антитеррористические учения.

В период их проведения будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств и пешеходов.

- Мероприятие проводится в целях отработки взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера на особо важных государственных объектах. Уважаемые жители и гости города, просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, оказывать содействие правоохранительным органам и сохранять спокойствие, - сообщает пресс-служба полиции региона.



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