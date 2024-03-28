Заместитель прокурора региона проведет личный прием жителей Жанаозена

Встреча пройдет завтра, 29 марта, в 15:00.Заместитель прокурора области Даурен Медетбеков будет принимать граждан и представителей юридических лиц в здании прокуратуры Жанаозена (улица Строительная, здание 15).При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.