Заместитель прокурора региона проведет личный прием жителей Жанаозена

Фото ekaraganda.kz
Встреча пройдет завтра, 29 марта, в 15:00.
Заместитель прокурора области Даурен Медетбеков будет принимать граждан и представителей юридических лиц в здании прокуратуры Жанаозена (улица Строительная, здание 15).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Телефон для справок: 8 (72394) 72-1-90.
Заместитель прокурора области Даурен Медетбеков будет принимать граждан и представителей юридических лиц в здании прокуратуры Жанаозена (улица Строительная, здание 15).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Телефон для справок: 8 (72394) 72-1-90.
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