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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:27

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Клара Кулатаева: Прием в лицеи и гимназии для первоклассников Мангистау будет проводиться без экзаменов

Прием документов в первый класс в этом году начнется с 1 апреля и продлится до 31 августа текущего года. Новшеством этого года станет отсутствие экзаменов в лицеях и гимназиях для первоклашек. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель отдела областного управления образования Клара Кулатаева.

Фото ЦОК региона
По словам Клары Кулатаевой, в этом году в 1 класс будут принимать детей в возрасте с 6 лет и на основании личного заявления родителей или законного представителя обучающихся.

- Родители заранее выбирают школу и могут подать заявление через веб-портал egov.kz. Заявление можно подать из дома или в Центрах обслуживания населения, в уголках самообслуживания, расположенных в школах. В этом году была введена главная особенность приема в 1 класс - положение, запрещающее проведение экзаменов при поступлении в лицеи и гимназии. Все дети будут иметь равные возможности, независимо от уровня подготовки. Данная инициатива направлена на снижение психологического давления на учащихся 1 класса в связи с тестированием и собеседованием, - сказала Клара Кулатаева.


Подача заявок в гимназии и лицейские классы осуществляется с 1 апреля до формирования наполняемости классов.

Также в ходе брифинга рассказали о конкурсе на зачисление в специализированные организации образования.

- Прием в областную специализированную школу-интернат для одаренных детей г.Актау, лицей Білім-инновация и лицей Білім-инновация г.Жанаозен на 2024-2025 учебный год осуществляется на конкурсной основе. Регистрация документов претендентов в школу-интернат для одаренных детей проводится с 1 февраля по 15 апреля текущего года через портал www.qabyldau.daryn.kz. Конкурс будет проходить в сроки, установленные республиканским центром «Дарын» в соответствии с утвержденным графиком. А конкурс для школ БИЛ проводит Международный фонд «Білім-инновация». Все остальные учреждения области будут принимать в 1 класс без конкурса, экзамена, в гимназии и лицеи с 5 класса и старше - на конкурсной основе в соответствии с уставом школы, - отметила Клара Кулатаева.


Кроме того, по информации Клары Кулатаевой, к основаниям отказа в предоставлении государственной услуги относятся выявление недостоверности представленных документов и данных, несоответствие представленных документов требованиям, установленных типовыми правилами приема на обучение в организации образования, и большая наполняемость классов.

В новом учебном году планируется принять около 20 тысяч учащихся, из которых более семи тысяч будут приняты в школы Актау. В прошлом учебном году в 1 класс также было принято 20 тысяч детей.

Перечень документов, необходимых для зачисления в 1 класс:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- паспорт здоровья по форме 052-2/у;
- документ о состоянии здоровья по форме 065/у (прививочная карта);
- два экземпляра фотографии размером 3х4:
- заключение ПМПК при необходимости (для детей, нуждающихся в особых потребностях).



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 10:42
Бред бредовый ! Кому пришло это в голову ?! Потащит мама свое чадо амбиции потешить в лицей, а дитя не тянет явно и что дальше ?! Что хорошего то тут будет ? Ребенок в стрессе и с заниженной самооценкой , что хуже всех в классе и учителям что делать ?! Отчислять и опять стресс для ребенка !
 
 

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