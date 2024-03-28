Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 28 Марта
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.58 KZT
  • €1 = 486.94 KZT
  • 1 RUB = 4.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:17

Просмотров: 294

Летом в Мангистау планируется снизить уровень дефицита питьевой воды в 7 раз

Вчера, 27 марта, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей региона, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима региона
С докладом на совещании выступили руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Абдеш Туркменбаев, а также генеральный директор ТОО «МАЭК» Кайрат Рахимов.

Летом в Мангистау планируется снизить уровень дефицита питьевой воды в 7 раз


В своем выступлении Абдеш Туркменбаев заявил, что в летний сезон 2024 года в регионе планируется снизить уровень дефицита воды с 77 тысяч кубических метров в сутки до 11 тысяч кубических метров в сутки. Это планируется сделать возможным при условии увеличения производительности опреснительных установок в селах Саин Шапагатов, Баянды, Акшукур, а также на опреснительных заводах в Актау, Форт-Шевченко, Кендерли, на месторождении Каражанбас за счет водопровода «Астрахань-Мангышлак» и Мангистауского энергокомбината.

- В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о решении дефицита питьевой воды в Мангистауской области планируется поэтапно до 2025 года реализовать 9 проектов мощностью 286 тыс. кубометров воды. На одном из первых проектов - на месторождении «Каражанбас» функционирует опреснительный завод пластовой воды мощностью 17 000 кубических метров воды в сутки. До настоящего времени предприятие получало воду из водовода «Астрахань-Мангышлак». Теперь высвобожденные после полного запуска завода 17 тысяч кубических метров воды будут направлены на нужды жителей Жанаозена, сел Жетыбай, Акшымрау, Мунайши, Тущыкудык, Кызан, Бейнеу и другие населенные пункты, - сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Также во время совещания выступил с докладом заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Сериккали Канапин.

Он подчеркнул, что введение в регионе дифференцированного тарифа на питьевую воду не вызовет трудностей по оплате у населения. Это связано с тем, что государство предоставляет субсидии.

- В 2023 году более 431 тысячи жителей в 46 населенных пунктах области были охвачены мерами по субсидированию питьевой воды. За 1 кубометр потребленной питьевой воды жители платили 70/80 тенге, а оставшаяся разница субсидировалась из бюджета, - проинформировал Сериккали Канапин.


В этом году планируется охватить субсидиями дополнительно 10 населенных пунктов. Таким образом, субсидироваться будут 56 населенных пунктов с охватом 434,7 тысячи жителей.

Информацию о принимаемых мерах по ликвидации дефицита воды предоставил также генеральный директор ТОО «МАЭК» Кайрат Рахимов.

- Для поддержания стабильной подачи морской воды при снижении уровня Каспийского моря разрабатываются проекты по увеличению пропускной способности водозаборного канала ТЭЦ-1. В настоящее время уровень воды в этом канале составляет 1,5-2 метра. Проблемы снижения уровня данного канала и глубины доходили до полуметра, что затрудняло подачу не только на объекты ТЭЦ-1, но и на сопряженные объекты. Сейчас на МАЭКе проводятся работы, преимущественно нацеленные на дноуглубительные работы, с целью достижения отметки до двух метров. Для этого мы используем собственный земснаряд для очистки. Хотел бы отметить, что мы используем земснаряд с инновационной собственной разработкой. Наши специалисты оптимизировали режим «пылесоса», что позволяет проводить бесперебойную очистку и не создавать трудностей для опреснительного завода «Каспий», - сообщил Кайрат Рахимов.


Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев подчеркнул, что обеспечение бесперебойного доступа к питьевой воде является ключевым вопросом.

-
Мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить наше население водой. Необходимо придерживаться графика и работать сообща. Одновременно мы должны быть бережливыми с водными ресурсами и избегать расточительства. Об этом говорил ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе национального курултая. Президент отметил, что у нас отсутствует культура экономии воды, в то время как в мире осознают, что вода – ресурс будущего. Для нашей страны, столкнувшейся с дефицитом воды, эта проблема особенно актуальна. Учитывая ситуацию в нашем регионе, это вопрос стоит очень остро. Вода необходима не только для населения, но и для полива зеленых насаждений, что крайне важно для нашей экосистемы и развития сельского хозяйства, которое также зависит от доступа к воде, - сказал Нурлан Ногаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Банкир (Посетители) Сегодня, 10:38
Опять "планируется". Когда в реальность будут воплощать?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
jokerok (Посетители) Сегодня, 10:30
Мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить наше население водой.

Тю, тоже мне проблема. Уже за вас всё продумано умными людьми!
Просто герб смените и дефицит воды сразу пропадёт.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика