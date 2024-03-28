Летом в Мангистау планируется снизить уровень дефицита питьевой воды в 7 раз

- В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о решении дефицита питьевой воды в Мангистауской области планируется поэтапно до 2025 года реализовать 9 проектов мощностью 286 тыс. кубометров воды. На одном из первых проектов - на месторождении «Каражанбас» функционирует опреснительный завод пластовой воды мощностью 17 000 кубических метров воды в сутки. До настоящего времени предприятие получало воду из водовода «Астрахань-Мангышлак». Теперь высвобожденные после полного запуска завода 17 тысяч кубических метров воды будут направлены на нужды жителей Жанаозена, сел Жетыбай, Акшымрау, Мунайши, Тущыкудык, Кызан, Бейнеу и другие населенные пункты, - сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.



- В 2023 году более 431 тысячи жителей в 46 населенных пунктах области были охвачены мерами по субсидированию питьевой воды. За 1 кубометр потребленной питьевой воды жители платили 70/80 тенге, а оставшаяся разница субсидировалась из бюджета, - проинформировал Сериккали Канапин.



- Для поддержания стабильной подачи морской воды при снижении уровня Каспийского моря разрабатываются проекты по увеличению пропускной способности водозаборного канала ТЭЦ-1. В настоящее время уровень воды в этом канале составляет 1,5-2 метра. Проблемы снижения уровня данного канала и глубины доходили до полуметра, что затрудняло подачу не только на объекты ТЭЦ-1, но и на сопряженные объекты. Сейчас на МАЭКе проводятся работы, преимущественно нацеленные на дноуглубительные работы, с целью достижения отметки до двух метров. Для этого мы используем собственный земснаряд для очистки. Хотел бы отметить, что мы используем земснаряд с инновационной собственной разработкой. Наши специалисты оптимизировали режим «пылесоса», что позволяет проводить бесперебойную очистку и не создавать трудностей для опреснительного завода «Каспий», - сообщил Кайрат Рахимов.

Мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить наше население водой. Необходимо придерживаться графика и работать сообща. Одновременно мы должны быть бережливыми с водными ресурсами и избегать расточительства. Об этом говорил ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе национального курултая. Президент отметил, что у нас отсутствует культура экономии воды, в то время как в мире осознают, что вода – ресурс будущего. Для нашей страны, столкнувшейся с дефицитом воды, эта проблема особенно актуальна. Учитывая ситуацию в нашем регионе, это вопрос стоит очень остро. Вода необходима не только для населения, но и для полива зеленых насаждений, что крайне важно для нашей экосистемы и развития сельского хозяйства, которое также зависит от доступа к воде, - сказал Нурлан Ногаев.



С докладом на совещании выступили руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Абдеш Туркменбаев, а также генеральный директор ТОО «МАЭК» Кайрат Рахимов.В своем выступлении Абдеш Туркменбаев заявил, что в летний сезон 2024 года в регионе планируется снизить уровень дефицита воды с 77 тысяч кубических метров в сутки до 11 тысяч кубических метров в сутки. Это планируется сделать возможным при условии увеличения производительности опреснительных установок в селах Саин Шапагатов, Баянды, Акшукур, а также на опреснительных заводах в Актау, Форт-Шевченко, Кендерли, на месторождении Каражанбас за счет водопровода «Астрахань-Мангышлак» и Мангистауского энергокомбината.Также во время совещания выступил с докладом заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Сериккали Канапин.Он подчеркнул, что введение в регионе дифференцированного тарифа на питьевую воду не вызовет трудностей по оплате у населения. Это связано с тем, что государство предоставляет субсидии.В этом году планируется охватить субсидиями дополнительно 10 населенных пунктов. Таким образом, субсидироваться будут 56 населенных пунктов с охватом 434,7 тысячи жителей.Информацию о принимаемых мерах по ликвидации дефицита воды предоставил также генеральный директор ТОО «МАЭК» Кайрат Рахимов.Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев подчеркнул, что обеспечение бесперебойного доступа к питьевой воде является ключевым вопросом.