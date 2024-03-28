Жителям Актау продолжают глушить связь

Мы постоянно сталкиваемся с проблемами с сотовой связью. Каждый день испытываем перебои с сигналом - то он есть, то снова пропадает. Эта нестабильность создает серьезные неудобства и затрудняет наше ежедневное общение. Невозможно даже дозвониться к кому-либо! И это происходит постоянно. Надеемся, что операторы связи примут меры для улучшения сети и обеспечения стабильного сигнала в нашем микрорайоне, - возмущаются жители 22 микрорайона.

- Я работаю торговым агентом. Моя работа требует постоянного использования телефона для связи с клиентами, но проблемы с сотовой связью серьезно влияют на мою работу. Неоднократно возникают ситуации, когда я не могу принять или совершить важные звонки из-за отсутствия сигнала или его низкого качества. Это вызывает задержки в работе, я теряю деньги, вся эта ситуация негативно сказывается на отношениях с клиентами, - рассказала жительница Актау Елена.

Звонки и сообщения невозможно отправить из-за постоянного подавления сигнала. Автосервис находится неподалеку от учреждения СИЗО. Вероятнее всего, там стоят «глушилки», которые и оказывают влияние на качество связи в этом районе, - отметил мужчина.

- Я приезжаю на заправку каждые две недели, и заметил, что именно здесь отсутствует сигнал интернета. Видимо, в спецучреждении установлены средства подавления связи, и они полностью блокирует связь, не позволяя получить доступ ни к интернету, ни к базовым мобильным услугам. Поэтому мне приходится оплачивать только наличными. Однако для многих — это неудобно, так как мобильные платежи чаще используются в нашей повседневной жизни, - рассказал местный житель Азамат.

Мы находимся между двумя противоречащими обязательствами. С одной стороны, правила взаимодействия с УИС требуют снижать мощность нашего оборудования. И за неисполнение правил предусмотрен штраф. С другой – снижение мощности базовых станций ведет к ухудшению качества, и жители вправе жаловаться на это в профильное министерство. И за неисполнение обязательств оператору также могут выписать штраф, - прокомментировали ситуацию в Beeline Казахстан.

К примеру, в Атырау инженеры Beeline совместно с сотрудниками исправительного учреждения смогли перенастроить оборудование так, чтобы рядовые абоненты не страдали, - отметили в компании.

Редакция Lada.kz ежедневно получает жалобы на низкое качество связи от жителей различных микрорайонов города, включая 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28А, 29, 29А, Шыгыс-1/2/3, 32Б, 14, 11, 11А, 7, 6, 4, 3Б и 1.Местные жители говорят, что глушить связь ежедневно стали с начала года. По их словам, с утра до вечера нет возможности позвонить близким, не приходят входящие звонки, невозможно зайти в интернет.Один из местных жителей рассказал, что работает в автосервисе, расположенном в 21 микрорайоне. По словам мужчины, находясь на работе, он не может ни позвонить, ни отправить сообщение.Жалобы на «глушилки» также поступают и от водителей, которые испытывают затруднения с использованием мобильного платежа на автозаправочных станциях, расположенных рядом с СИЗО.Аналогичная ситуация наблюдается и в пригороде Актау, в селах Атамекен, Мангистау-1, 2, 3, 4, Баскудук, Умирзак, Даулет, Кызылтобе-2 и Батыр. История повторяется каждый год: с 2022 по 2024.Журналисты редакции сделали запрос в департамент уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. В запросе журналисты просили ответить на вопрос «Оказывают ли «глушилки», применяемые в учреждениях уголовно-исполнительной системы, воздействие на качество мобильной связи».заявила, что средства подавления связи и радиоэлектронной борьбы, установленные в СИЗО, не оказывают влияния на качество мобильной связи.Однако мобильные операторы не согласны с таким утверждением, поскольку они считают, что «глушилки» все же оказывают влияние на качество связи. Факт наличия помех в работе базовых станций со стороны «глушилок» неоднократно фиксировался в ходе замеров, проводимых межрегиональной инспекцией связи по заявлению операторов. Имеются все соответствующие подтверждающие акты.В компании Beeline Казахстан подчеркнули, что существует решение для данной проблемы.Однако, по мнению оператора, наилучшим решением было бы разработать нормативные акты с участием нескольких ведомств, чтобы исключить противоречия и негативное влияние на жителей, которые не в силах повлиять на данную ситуацию.Lada.kz продолжает следить за ситуацией и будет информировать своих читателей о том, как будут развиваться события.Юлия Насырова