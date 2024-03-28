Более 20 школ в Мангистау приобрели не соответствующие техническим характеристикам турникеты за 180 млн тенге

- По итогам проверки защищены права более 40 тысяч учащихся и учителей, в том числе конституционные права более 5 тысяч лиц. Кроме того, внесено более 50 представлений об устранении нарушений законности, 185 лиц привлечены к разным видам ответственности, - отметили в ведомстве.

Вчера, 27 марта, под председательством прокурора области состоялось заседание коллегии по результатам проверок деятельности организаций среднего образования.В заседании коллегии приняли участие руководители государственных органов и уполномоченный по правам ребенка, а также другие заинтересованные лица.По данным пресс-службы прокуратуры, в ходе проверок установлены нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе имеются факты несоблюдения требований законодательства при предоставлении заключений СЭС, использования поддельных медицинских книжек.В ряде образовательных организаций установлено несоответствие меню бесплатного питания для начальных классов.Помимо этого, были выявлены нарушения законности в школах в области соблюдения требований пожарной безопасности, организации охраны и работы медицинских пунктов.На заседании коллегии было решено уделить первостепенное внимание повышению безопасности учащихся, качеству образования и защите прав детей, предложен ряд мер по профилактике правонарушений в данной области.