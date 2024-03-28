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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:13

Просмотров: 442

Более 20 школ в Мангистау приобрели не соответствующие техническим характеристикам турникеты за 180 млн тенге

В сфере государственных закупок в 22 организациях образования Актау способом из одного источника были приобретены турникеты на общую сумму 180 млн. тенге, которые не соответствовали техническим характеристикам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.

Фото из архива
Вчера, 27 марта, под председательством прокурора области состоялось заседание коллегии по результатам проверок деятельности организаций среднего образования.

В заседании коллегии приняли участие руководители государственных органов и уполномоченный по правам ребенка, а также другие заинтересованные лица.

По данным пресс-службы прокуратуры, в ходе проверок установлены нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе имеются факты несоблюдения требований законодательства при предоставлении заключений СЭС, использования поддельных медицинских книжек.

В ряде образовательных организаций установлено несоответствие меню бесплатного питания для начальных классов.

Помимо этого, были выявлены нарушения законности в школах в области соблюдения требований пожарной безопасности, организации охраны и работы медицинских пунктов.

- По итогам проверки защищены права более 40 тысяч учащихся и учителей, в том числе конституционные права более 5 тысяч лиц. Кроме того, внесено более 50 представлений об устранении нарушений законности, 185 лиц привлечены к разным видам ответственности, - отметили в ведомстве.


На заседании коллегии было решено уделить первостепенное внимание повышению безопасности учащихся, качеству образования и защите прав детей, предложен ряд мер по профилактике правонарушений в данной области.



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