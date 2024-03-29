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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 09:31

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Количество жалоб и обращений на качество медуслуг увеличилось на 31% в Мангистау

Министр здравоохранения РК побывала в Мангистауской области. В ходе коллегии с участием всех руководителей медицинских организаций области было отмечено, что в регионе отмечается рост жалоб и обращений на 31%, из них доля обоснованных жалоб составила 46%. В частности, наблюдается рост жалоб на организацию медицинской помощи и лекарственное обеспечение, особенно на амбулаторно-поликлиническом уровне, передает пресс-служба министерства.

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения РК
Глава минздрава Акмарал Альназарова посетила ряд медицинских объектов в Мангистауской области, также приняла участие в коллегии регионального управления здравоохранения, где обсуждались наиболее проблемные вопросы в сфере охраны здоровья местного населения.

Программа поездки главного медика страны началась с посещения Жанаозенской многопрофильной городской больницы, где получают медицинскую помощь 155 тысяч жителей города и трудятся свыше 650 сотрудников, из них 67 врачей.

Количество жалоб и обращений на качество медуслуг увеличилось на 31% в Мангистау


С помощью современного ангиографического аппарата здесь начали проводить ряд интервенционно-кардиохирургических и нейрохирургических операций. Даже такие сложные операции, как лапароскопическое, эндопротезирование тазобедренного сустава тоже внедрены на уровне местной больницы.

В беседе с министром врачи отмечали низкие тарифы на некоторые виды медицинских услуг, которые не позволяют покрывать себестоимость расходов, говорили о необходимости поднять заработную плату среднего и младшего медицинского персонала, повышать квалификацию специалистов.

Количество жалоб и обращений на качество медуслуг увеличилось на 31% в Мангистау


Министр рассказала о проводимой сейчас работе по оптимизации внутренних резервов, за счет которых предусмотрено повышение наиболее приоритетных тарифов.

«В этом году будет обновлено порядка 400 клинических протоколов, которые не пересматривались последние 5 лет. Стандарты на некоторые виды медпомощи следует привести в соответствие с международными, в частности, по численности персонала. Мы приступили к разработке новой кадровой концепции, которая будет предусматривать механизмы мотивации медработников, и это придется делать в условиях высокой конкуренции с частным сектором», - рассказала глава ведомства.


Количество жалоб и обращений на качество медуслуг увеличилось на 31% в Мангистау


В части использования дорогостоящего оборудования было отмечено, что нужно сполна использовать его потенциал, увеличить нагрузки, расширить перечень манипуляций.

Далее министр здравоохранения ознакомилась с работой Жанаозенской городской поликлиники №2, куда прикреплено свыше 40 тысяч жителей. Здесь состоялся разговор о новом формате скринингов, нацеленных на долю выявляемости патологий, проблемах вовлечения незастрахованного населения, эффективного взаимодействия службы первичной медико-санитарной помощи со стационарами и профильными центрами.

Количество жалоб и обращений на качество медуслуг увеличилось на 31% в Мангистау


Глава Минздрава также ознакомилась с ходом строительства стационара Мунайлинской районной больницы на 150 коек, побывала в поликлинике Мунайлинской районной больницы.

Количество жалоб и обращений на качество медуслуг увеличилось на 31% в Мангистау


По итогам рабочей поездки министр дала ряд поручений: в кратчайшие сроки сделать анализ существующих проблем и найти по ним решения для обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью.



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