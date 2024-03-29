Количество жалоб и обращений на качество медуслуг увеличилось на 31% в Мангистау

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения РК
Глава минздрава Акмарал Альназарова посетила ряд медицинских объектов в Мангистауской области, также приняла участие в коллегии регионального управления здравоохранения, где обсуждались наиболее проблемные вопросы в сфере охраны здоровья местного населения.
Программа поездки главного медика страны началась с посещения Жанаозенской многопрофильной городской больницы, где получают медицинскую помощь 155 тысяч жителей города и трудятся свыше 650 сотрудников, из них 67 врачей.
С помощью современного ангиографического аппарата здесь начали проводить ряд интервенционно-кардиохирургических и нейрохирургических операций. Даже такие сложные операции, как лапароскопическое, эндопротезирование тазобедренного сустава тоже внедрены на уровне местной больницы.
В беседе с министром врачи отмечали низкие тарифы на некоторые виды медицинских услуг, которые не позволяют покрывать себестоимость расходов, говорили о необходимости поднять заработную плату среднего и младшего медицинского персонала, повышать квалификацию специалистов.
Министр рассказала о проводимой сейчас работе по оптимизации внутренних резервов, за счет которых предусмотрено повышение наиболее приоритетных тарифов.
В части использования дорогостоящего оборудования было отмечено, что нужно сполна использовать его потенциал, увеличить нагрузки, расширить перечень манипуляций.
Далее министр здравоохранения ознакомилась с работой Жанаозенской городской поликлиники №2, куда прикреплено свыше 40 тысяч жителей. Здесь состоялся разговор о новом формате скринингов, нацеленных на долю выявляемости патологий, проблемах вовлечения незастрахованного населения, эффективного взаимодействия службы первичной медико-санитарной помощи со стационарами и профильными центрами.
Глава Минздрава также ознакомилась с ходом строительства стационара Мунайлинской районной больницы на 150 коек, побывала в поликлинике Мунайлинской районной больницы.
По итогам рабочей поездки министр дала ряд поручений: в кратчайшие сроки сделать анализ существующих проблем и найти по ним решения для обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью.
Программа поездки главного медика страны началась с посещения Жанаозенской многопрофильной городской больницы, где получают медицинскую помощь 155 тысяч жителей города и трудятся свыше 650 сотрудников, из них 67 врачей.
С помощью современного ангиографического аппарата здесь начали проводить ряд интервенционно-кардиохирургических и нейрохирургических операций. Даже такие сложные операции, как лапароскопическое, эндопротезирование тазобедренного сустава тоже внедрены на уровне местной больницы.
В беседе с министром врачи отмечали низкие тарифы на некоторые виды медицинских услуг, которые не позволяют покрывать себестоимость расходов, говорили о необходимости поднять заработную плату среднего и младшего медицинского персонала, повышать квалификацию специалистов.
Министр рассказала о проводимой сейчас работе по оптимизации внутренних резервов, за счет которых предусмотрено повышение наиболее приоритетных тарифов.
«В этом году будет обновлено порядка 400 клинических протоколов, которые не пересматривались последние 5 лет. Стандарты на некоторые виды медпомощи следует привести в соответствие с международными, в частности, по численности персонала. Мы приступили к разработке новой кадровой концепции, которая будет предусматривать механизмы мотивации медработников, и это придется делать в условиях высокой конкуренции с частным сектором», - рассказала глава ведомства.
В части использования дорогостоящего оборудования было отмечено, что нужно сполна использовать его потенциал, увеличить нагрузки, расширить перечень манипуляций.
Далее министр здравоохранения ознакомилась с работой Жанаозенской городской поликлиники №2, куда прикреплено свыше 40 тысяч жителей. Здесь состоялся разговор о новом формате скринингов, нацеленных на долю выявляемости патологий, проблемах вовлечения незастрахованного населения, эффективного взаимодействия службы первичной медико-санитарной помощи со стационарами и профильными центрами.
Глава Минздрава также ознакомилась с ходом строительства стационара Мунайлинской районной больницы на 150 коек, побывала в поликлинике Мунайлинской районной больницы.
По итогам рабочей поездки министр дала ряд поручений: в кратчайшие сроки сделать анализ существующих проблем и найти по ним решения для обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью.
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