Количество жалоб и обращений на качество медуслуг увеличилось на 31% в Мангистау

«В этом году будет обновлено порядка 400 клинических протоколов, которые не пересматривались последние 5 лет. Стандарты на некоторые виды медпомощи следует привести в соответствие с международными, в частности, по численности персонала. Мы приступили к разработке новой кадровой концепции, которая будет предусматривать механизмы мотивации медработников, и это придется делать в условиях высокой конкуренции с частным сектором», - рассказала глава ведомства.

Глава минздрава Акмарал Альназарова посетила ряд медицинских объектов в Мангистауской области, также приняла участие в коллегии регионального управления здравоохранения, где обсуждались наиболее проблемные вопросы в сфере охраны здоровья местного населения.Программа поездки главного медика страны началась с посещения Жанаозенской многопрофильной городской больницы, где получают медицинскую помощь 155 тысяч жителей города и трудятся свыше 650 сотрудников, из них 67 врачей.С помощью современного ангиографического аппарата здесь начали проводить ряд интервенционно-кардиохирургических и нейрохирургических операций. Даже такие сложные операции, как лапароскопическое, эндопротезирование тазобедренного сустава тоже внедрены на уровне местной больницы.В беседе с министром врачи отмечали низкие тарифы на некоторые виды медицинских услуг, которые не позволяют покрывать себестоимость расходов, говорили о необходимости поднять заработную плату среднего и младшего медицинского персонала, повышать квалификацию специалистов.Министр рассказала о проводимой сейчас работе по оптимизации внутренних резервов, за счет которых предусмотрено повышение наиболее приоритетных тарифов.В части использования дорогостоящего оборудования было отмечено, что нужно сполна использовать его потенциал, увеличить нагрузки, расширить перечень манипуляций.Далее министр здравоохранения ознакомилась с работой Жанаозенской городской поликлиники №2, куда прикреплено свыше 40 тысяч жителей. Здесь состоялся разговор о новом формате скринингов, нацеленных на долю выявляемости патологий, проблемах вовлечения незастрахованного населения, эффективного взаимодействия службы первичной медико-санитарной помощи со стационарами и профильными центрами.Глава Минздрава также ознакомилась с ходом строительства стационара Мунайлинской районной больницы на 150 коек, побывала в поликлинике Мунайлинской районной больницы.По итогам рабочей поездки министр дала ряд поручений: в кратчайшие сроки сделать анализ существующих проблем и найти по ним решения для обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью.