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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:28

Просмотров: 525

В Мангистау объявили сбор благотворительной помощи для пострадавших от паводков казахстанцев

Фонд «Мы люди - мы вместе» объявил сбор для пострадавших от паводков в нескольких областях страны. Волонтеры опубликовали список вещей, которые необходимы жителям регионов, лишившихся жилья или пострадавшим от наводнения.

фото с сайта tobolinfo.kz
Вещи можно приносить по адресу: 32В микрорайон, ЖК «Шанырак» (12 дом).

Пострадавшим необходимо следующее:
- вещи (майки, трусы, носки и т.д.);
- верхняя одежда;
- костюмы спортивные теплые;
- полотенца (для лица, банные);
- обувь (сапоги, ботинки);
- посуда;
- продукты питания (тушенка, крупы, готовые продукты, полуфабрикаты);
- ковры, корпе, одеяла, матрацы;
- все для гигиены;
- порошки, мыло и многое другое.

Телефон для справок: +7 702 821 0650.



По данным Премьер-Министра Казахстана, в стране наблюдаются самые масштабные паводки за последние годы. В аварийно-спасательных работах задействованы 6349 человек, 2192 единицы техники, 689 единиц водооткачивающих средств и др.

Ранее режим ЧС был объявлен в Актобе, Уральске, Аркалыке и двух районах Костанайской области. С 28 марта 2024 года чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба была также объявлена в области Абай.



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