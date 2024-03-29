В Мангистау объявили сбор благотворительной помощи для пострадавших от паводков казахстанцев

фото с сайта tobolinfo.kz
Вещи можно приносить по адресу: 32В микрорайон, ЖК «Шанырак» (12 дом).
Пострадавшим необходимо следующее:
- вещи (майки, трусы, носки и т.д.);
- верхняя одежда;
- костюмы спортивные теплые;
- полотенца (для лица, банные);
- обувь (сапоги, ботинки);
- посуда;
- продукты питания (тушенка, крупы, готовые продукты, полуфабрикаты);
- ковры, корпе, одеяла, матрацы;
- все для гигиены;
- порошки, мыло и многое другое.
Телефон для справок: +7 702 821 0650.
По данным Премьер-Министра Казахстана, в стране наблюдаются самые масштабные паводки за последние годы. В аварийно-спасательных работах задействованы 6349 человек, 2192 единицы техники, 689 единиц водооткачивающих средств и др.
Ранее режим ЧС был объявлен в Актобе, Уральске, Аркалыке и двух районах Костанайской области. С 28 марта 2024 года чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба была также объявлена в области Абай.
Пострадавшим необходимо следующее:
- вещи (майки, трусы, носки и т.д.);
- верхняя одежда;
- костюмы спортивные теплые;
- полотенца (для лица, банные);
- обувь (сапоги, ботинки);
- посуда;
- продукты питания (тушенка, крупы, готовые продукты, полуфабрикаты);
- ковры, корпе, одеяла, матрацы;
- все для гигиены;
- порошки, мыло и многое другое.
Телефон для справок: +7 702 821 0650.
По данным Премьер-Министра Казахстана, в стране наблюдаются самые масштабные паводки за последние годы. В аварийно-спасательных работах задействованы 6349 человек, 2192 единицы техники, 689 единиц водооткачивающих средств и др.
Ранее режим ЧС был объявлен в Актобе, Уральске, Аркалыке и двух районах Костанайской области. С 28 марта 2024 года чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба была также объявлена в области Абай.
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