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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 09:09

Просмотров: 562

Дорожный беспредел: в полиции Актау предупредили о правилах езды на электросамокатах

В последнее время в Актау набирает популярность езда на электросамокатах. Водители, в основном подростки, игнорируя все правила дорожного движения, и, в целом, инстинкты самосохранения, выезжают группами на проезжую часть. Акимат Актау совместно с департаментом полиции предупредил горожан о том, что езда на электросамокатах в Казахстане также нормирована законодательными актами, и все участники движения обязаны их соблюдать.

Кадр из видео
В департаменте полиции Мангистауской области бьют тревогу и предупреждают: выезжать на проезжую часть имеют право лишь лица, достигшие 18 лет, обязательно с наличием шлема на голове. При этом управляющий самокатом должен иметь водительские права любой категории.



«Согласно принятому закону, электрические самокаты двигаются по велосипедной дорожке, по велосипедной полосе движения, по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств в один ряд со скоростью 20 км/ч. По тротуару, обочине и пешеходной дорожке со скоростью, не превышающей 6 км/ч. При этом ездить по проезжей части на электросамокатах разрешается только по достижении водителем 18 лет и только лицам с водительскими правами любой категории», - рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции Актоты Боранова.

В законе также сказано, что водители мопедов, электрических самокатов и велосипедов теперь обязаны надевать шлемы при движении по проезжей части дороги.

За нарушение правил дорожного движения лица будут привлекаться к ответственности по статьям административного кодекса 593 и 620.

Подробнее в видеоматериале:




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