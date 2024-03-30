Дорожный беспредел: в полиции Актау предупредили о правилах езды на электросамокатах

«Согласно принятому закону, электрические самокаты двигаются по велосипедной дорожке, по велосипедной полосе движения, по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств в один ряд со скоростью 20 км/ч. По тротуару, обочине и пешеходной дорожке со скоростью, не превышающей 6 км/ч. При этом ездить по проезжей части на электросамокатах разрешается только по достижении водителем 18 лет и только лицам с водительскими правами любой категории», - рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции Актоты Боранова.



В департаменте полиции Мангистауской области бьют тревогу и предупреждают: выезжать на проезжую часть имеют право лишь лица, достигшие 18 лет, обязательно с наличием шлема на голове. При этом управляющий самокатом должен иметь водительские права любой категории.В законе также сказано, что водители мопедов, электрических самокатов и велосипедов теперь обязаны надевать шлемы при движении по проезжей части дороги.За нарушение правил дорожного движения лица будут привлекаться к ответственности по статьям административного кодекса 593 и 620.Подробнее в видеоматериале: