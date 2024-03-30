За ночную продажу спиртного оштрафовали предпринимателя в Актау

По материалам дела, примерно в 23:50 часов индивидуальный предприниматель в магазине, расположенном в 8 микрорайоне, продал спиртные напитки покупателям.



Постановлением суда владелец торговой точки признан виновным по части 3 статьи 200 КоАП РК. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 147 680 тенге. Также приостановлено действие лицензии по реализации алкогольной продукции сроком на один месяц.



Розничная реализация алкоголя в Казахстане запрещена с 23:00 до 08:00 часов, с объемной долей этилового спирта свыше 30% - с 21:00 до 12:00 часов.