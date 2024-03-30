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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 57

Санэпидемиологи Мангистау предупредили владельцев собак

О симптомах и профилактике эхинококкоза рассказали в Жанаозенском городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото с сайта medrazbor.ru
Эхинококкоз характеризуется хроническим течением, аллергизацией организма и поражением печени, легких и других органов. В них образуются множественные кистозные образования, содержащие личинки паразитов, которые могут привести к инвалидности или в запущенных случаях привести к летальному исходу.

Источники заболевания


Основным источником этого заболевания для людей являются собаки, реже волки, лисицы и шакалы. Сельскохозяйственные животные (овцы, свиньи, коровы, лошади и другие) служат промежуточным хозяином паразитов при эхинококкозе.

Возбудителем заболевания является гельминт Echinococcus granulosus. Коварство эхинококкоза заключаются в том, что довольно долго протекает бессимптомно - от пяти до 20 лет и выше.

Пути заражения эхинококкозом


Заражение человека происходит при контакте с инвазированными животными (собаки, крупный и мелкий рогатый скот, дикие плотоядные животные), при сборе и поедании дикорастущих ягод и трав, при обработке и выделке шкур диких животных, при употреблении воды из прудов и водоемов. Собаки заражаются эхинококкозом при поедании внутренних органов животных, пораженных кистами паразита.

Факторы передачи


Факторами передачи служат грязные руки, иногда овощи, фрукты и зелень. Повышенному риску заражения эхинококкозом подвергаются сельские жители, охотники, а также лица, имеющие контакт с собаками, и дети.

Как можно заразиться


Следует помнить, что заразиться можно и от здоровой собаки, на шерсть которой занесены яйца эхинококков с шерсти больной собаки, с которой она контактировала. При несоблюдении правил личной гигиены яйцо паразита с продуктами питания или водой попадает внутрь. Ребенок, играя с собакой или игрушками, загрязненными возбудителями эхинококкоза, может занести в рот яйца паразита. Если в комнате вместе с собакой содержат кошку, то шерсть кошки тоже может загрязниться яйцами гельминтов.



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