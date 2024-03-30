Чиновники высадили несколько сотен деревьев в Актау

- В рамках весеннего субботника на территории города высажено 160 хвойных и 239 лиственных деревьев. Цель мероприятия - сохранение санитарной чистоты и улучшение экологической обстановки города. Приглашаем всех горожан принять в нем участие, - обратился специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Нурбол Адилов.

Деревья высажены вдоль дороги между 7 и 5 микрорайонами, между 11А и 24 микрорайонами, вдоль набережной 15 микрорайона и «Самала».В экологическом мероприятии приняли участие около 170 сотрудников акимата областного центра. Всем необходимым инвентарем их обеспечил Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.Весенний субботник продлится до мая.