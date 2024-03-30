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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:36

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Чиновники высадили несколько сотен деревьев в Актау

В рамках весеннего субботника высажено около 400 деревьев, передает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
Деревья высажены вдоль дороги между 7 и 5 микрорайонами, между 11А и 24 микрорайонами, вдоль набережной 15 микрорайона и «Самала».

Чиновники высадили несколько сотен деревьев в Актау


В экологическом мероприятии приняли участие около 170 сотрудников акимата областного центра. Всем необходимым инвентарем их обеспечил Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.

Чиновники высадили несколько сотен деревьев в Актау


- В рамках весеннего субботника на территории города высажено 160 хвойных и 239 лиственных деревьев. Цель мероприятия - сохранение санитарной чистоты и улучшение экологической обстановки города. Приглашаем всех горожан принять в нем участие, - обратился специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Нурбол Адилов.


Чиновники высадили несколько сотен деревьев в Актау


Весенний субботник продлится до мая.

Чиновники высадили несколько сотен деревьев в Актау



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