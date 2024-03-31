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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:36

Просмотров: 902

«Черт ногу сломит»: темный проход между школами пугает жителей Актау

Вопрос по отсутствию освещения в пешеходной зоне между школами просят поднять жители 11 микрорайона. Жалобу прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Фото жителей 11 микрорайона
По словам жителей 11 микрорайонами, между IT-лицеем и школой №10 в темное время суток невозможно ходить без фонарика - на участке нет освещения.

«Черт ногу сломит»: темный проход между школами пугает жителей Актау


- Ни одного столба освещения, к тому же еще и разбит тротуар. Да здесь черт ногу сломит, - жалуются жители 11 микрорайона.


В городском отделе ЖКХ сообщили, что ожидают итоги конкурсов по освещению и благоустройству областного центра, после которых будет определен подрядчик, который проведет необходимые работы.



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