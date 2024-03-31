«Черт ногу сломит»: темный проход между школами пугает жителей Актау

- Ни одного столба освещения, к тому же еще и разбит тротуар. Да здесь черт ногу сломит, - жалуются жители 11 микрорайона.

По словам жителей 11 микрорайонами, между IT-лицеем и школой №10 в темное время суток невозможно ходить без фонарика - на участке нет освещения.В городском отделе ЖКХ сообщили, что ожидают итоги конкурсов по освещению и благоустройству областного центра, после которых будет определен подрядчик, который проведет необходимые работы.