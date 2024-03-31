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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 580

«Недофутбол»: дети вынуждены играть на истерзанном поле в Актау

Родители школьников в 26 микрорайоне просят чиновников отремонтировать футбольную площадку.

Фото жителей дома №26 в 26 микрорайоне
Единственная футбольная площадка у домов №26, №27 и №28 пришла в негодность – истрепалось искусственное покрытие.

«Недофутбол»: дети вынуждены играть на истерзанном поле в Актау


- Это не игра, а жалкое подобие. Что за недофутбол!? И так продолжается уже второй год. Обещали сделать, но воз и ныне там, - пожаловались родители школьников.


«Недофутбол»: дети вынуждены играть на истерзанном поле в Актау


Гарантийный срок футбольного поля истек в начале 2023 года.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заверили, что конкурс на определение подрядчика, который возьмется за ремонт спортивного объекта, продолжается до сегодняшнего дня.

Напомним, проблема с площадкой освещалась в январе прошлого года.



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Комментарии ( 3 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:18
Нашему полю 4 года. Оно в хорошем состоянии. Дети видимо культурные хотя и друзья к ним с других дворов приходят.
Пару раз края покрытия начинали в некоторым местах отрываться, но мы жители сами приклеили.
Правда ещё при строительстве мы сами контролировали процесс.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Andrew110 (Посетители) Сегодня, 16:54
Что там за конструкция занимает четверть площадки?
 
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  • Yevgeniy 24
  • полина1952
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:01
может для начала этих детей научить не рвать газон? не ветром же его сорвало.
 
 

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