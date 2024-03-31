«Недофутбол»: дети вынуждены играть на истерзанном поле в Актау

- Это не игра, а жалкое подобие. Что за недофутбол!? И так продолжается уже второй год. Обещали сделать, но воз и ныне там, - пожаловались родители школьников.

Единственная футбольная площадка у домов №26, №27 и №28 пришла в негодность – истрепалось искусственное покрытие.Гарантийный срок футбольного поля истек в начале 2023 года.В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заверили, что конкурс на определение подрядчика, который возьмется за ремонт спортивного объекта, продолжается до сегодняшнего дня.Напомним, проблема с площадкой освещалась в январе прошлого года.