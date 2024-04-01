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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:38

Просмотров: 273

В Казахстане подскочили цены на медикаменты: наименьшее удорожание зафиксировано в Мангистау

По итогам февраля текущего года в стране цены на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру выросли на 11% за год. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Мангистауской области: плюс 3,8%. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Фото Energyprom.kz.
По данным аналитиков, по итогам февраля текущего года в стране цены на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру выросли на 11% за год. В том числе фармацевтические препараты подорожали на 11,7%, лечебное оборудование — на 8,7%, прочая продукция медицинского назначения — на 0,9%.

В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Акмолинской области: плюс 17,8% за год. Далее расположились Астана (плюс 15,8%), Шымкент (плюс 14,8%), а также Северо-Казахстанская (плюс 14,1%), Актюбинская (плюс 12,1%) и Жамбылская (плюс 12,1%) области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Мангистауской области: плюс 3,8%.

В Казахстане подскочили цены на медикаменты: наименьшее удорожание зафиксировано в Мангистау


Что касается непосредственно фармацевтической продукции, здесь наибольшее удорожание наблюдалось в Улытауской области: плюс 18,4% в годовой динамике. Среди антилидеров также оказались Астана и Шымкент: плюс 17,2% и плюс 15,2% соответственно. Наименьший рост цен пришёлся на ту же Мангистаускую область: плюс 5,6%.

Среди лекарств серьёзно подорожали парацетамол — сразу на 63,3% за год, ацетилсалициловая кислота — на 60,1%, активированный уголь — на 32,3%. «Хилак форте» вырос в цене на 24,4% за год, раствор йода — на 22,9%, капли «Фенистил Нью» — на 21,8%, «Флемоксин Солютаб» — на 21,2%.

В Казахстане подскочили цены на медикаменты: наименьшее удорожание зафиксировано в Мангистау


В сегменте лечебного оборудования очки подорожали на 14,9%, контактные линзы — на 10,4%, растворы для контактных линз — на 8,9%, устройства для измерения кровяного давления — на 8%.

В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Акмолинской области: плюс 25% за год. В тройке антилидеров также оказались Северо-Казахстанская (плюс 21,1%) и Костанайская (плюс 15,9%) области. Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Алматинской области: плюс 0,4%. В 5 из 20 регионов страны цены на лечебное оборудование и аппаратуру снизились, удешевление варьировалось от 0,1% до 9,9%.

В Казахстане подскочили цены на медикаменты: наименьшее удорожание зафиксировано в Мангистау


К прочей продукции медицинского назначения можно отнести стерильные бинты (удорожание составило 7,1% за год), шприцы (плюс 4,1%), термометры (плюс 2%), вату (плюс 1,4%), медицинские маски (здесь продукция подешевела на 11,4%).

В региональном разрезе цены на эту продукцию увеличились в 10 из 20 регионов страны, наибольший рост был отмечен в Улытауской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях, наименьший — в Жетысуской области.

При этом наибольшее удешевление было зафиксировано в Атырауской и Акмолинской областях (минус 6,5% в каждом из регионов), а наименьшее — в Костанайской области (минус 1,9% за год).

В Казахстане подскочили цены на медикаменты: наименьшее удорожание зафиксировано в Мангистау



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Комментарии ( 1 )

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motor (Посетители) Сегодня, 10:20
Отличная новость, той берсек калай по этому поводу, скачки, курес, гирь, аркан дегендей.?
 
 

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