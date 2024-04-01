Когда отключат отопление в Актау

- В Актау отопительный сезон начинается 15 октября и завершается обычно 15 апреля. В зависимости от погоды, отопление может быть отключено раньше или позже назначенной даты, - отметили в акимате.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что отключить отопление жилых домов от центрального теплоснабжения планируют 15 апреля.Однако, в городском отделе ЖКХ отметили, что дата отключения может измениться из-за погоды.Отопление отключают в том случае, если температура воздуха будет держаться выше восьми градусов тепла на протяжении трёх суток.