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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 1330

Когда отключат отопление в Актау

Сроки завершения отопительного сезона озвучили в пресс-службе городского акимата.

Фото/astanatv.kz
В пресс-службе городской администрации сообщили, что отключить отопление жилых домов от центрального теплоснабжения планируют 15 апреля.

Однако, в городском отделе ЖКХ отметили, что дата отключения может измениться из-за погоды.

- В Актау отопительный сезон начинается 15 октября и завершается обычно 15 апреля. В зависимости от погоды, отопление может быть отключено раньше или позже назначенной даты, - отметили в акимате.


Отопление отключают в том случае, если температура воздуха будет держаться выше восьми градусов тепла на протяжении трёх суток.



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Комментарии ( 3 )

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  • babe
  • 444
 Vladimir00 (Посетители) Сегодня, 15:59
Откройте окна и спите.разжарились видете ли.а потом визжат холодно.
 
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  • Кари
  • синдбад
  • babe
  • 444
 cnnc (Посетители) Сегодня, 14:55
каждый год одно и тоже, потепление в начале апреля держится несколько дней, отопление отключают раньше времени и сразу резкое похолодание и сидим потом весь апрель мёрзнем!
 
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  • cnnc
  • синдбад
  • babe
  • 444
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:47
В прошлом году отключили раньше срока, и через пару дней резко наступили холода, в квартирах стало ужасно холодно, что аж не смогли заснуть. Так что подумайте прежде, чем отключать
 
 

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