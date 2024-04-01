Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 481.81 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:02

Просмотров: 313

Жителей Мангистау предупредили об отмене дневных рейсов в Шымкент

Аэропорт Шымкента с 1 апреля по 3 мая 2024 года не будет работать в дневное время из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщается на сайте аэропорта.

Фото/instagram.com/scat.airlines

Пресс-служба сообщает об ограничениях в работе аэропорта Шымкента.

- С 1 апреля по 3 мая 2024 года аэропорт Шымкента не будет работать с 10:30 до 18:30. В это время будет проводиться ремонт взлетно-посадочной полосы, – говорится в сообщении.


В связи с изменениями в расписании выполнения рейсов пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

- Также по пути в аэропорт ведутся дорожные работы. Из-за ремонта дорожного покрытия пассажирам необходимо выезжать в аэропорт заранее, и во избежание заторов оставлять свои автомобили на парковке нового терминала, ‒ говорится в сообщении.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика