Жителей Мангистау предупредили об отмене дневных рейсов в Шымкент

Пресс-служба сообщает об ограничениях в работе аэропорта Шымкента.





- С 1 апреля по 3 мая 2024 года аэропорт Шымкента не будет работать с 10:30 до 18:30. В это время будет проводиться ремонт взлетно-посадочной полосы, – говорится в сообщении.

- Также по пути в аэропорт ведутся дорожные работы. Из-за ремонта дорожного покрытия пассажирам необходимо выезжать в аэропорт заранее, и во избежание заторов оставлять свои автомобили на парковке нового терминала, ‒ говорится в сообщении.



В связи с изменениями в расписании выполнения рейсов пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.