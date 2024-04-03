Полиция Мангистау провела обыск в отделении «Казпочты»

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По данным ведомства, обыск проводился при помощи специальных служебно-розыскных собак.
В областном департаменте полиции отметили, что подобные мероприятия проводятся сотрудниками полиции еженедельно.
- Целью данного мероприятия является выявление и пресечение фактов незаконной перевозки контрабанды, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в почтовых отправлениях. В результате проведенного профилактического осмотра подозрительных предметов не обнаружено, - сообщили правоохранители.
В областном департаменте полиции отметили, что подобные мероприятия проводятся сотрудниками полиции еженедельно.
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