Полиция Мангистау провела обыск в отделении «Казпочты»

- Целью данного мероприятия является выявление и пресечение фактов незаконной перевозки контрабанды, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в почтовых отправлениях. В результате проведенного профилактического осмотра подозрительных предметов не обнаружено, - сообщили правоохранители.

По данным ведомства, обыск проводился при помощи специальных служебно-розыскных собак.В областном департаменте полиции отметили, что подобные мероприятия проводятся сотрудниками полиции еженедельно.