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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 178

Полиция Мангистау провела обыск в отделении «Казпочты»

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и центра кинологической службы департамента полиции Мангистауской области провели обыск поступивших и отправляемых посылок в филиале АО «Казпочта». Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото: кадр из видео
По данным ведомства, обыск проводился при помощи специальных служебно-розыскных собак.

- Целью данного мероприятия является выявление и пресечение фактов незаконной перевозки контрабанды, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в почтовых отправлениях. В результате проведенного профилактического осмотра подозрительных предметов не обнаружено, - сообщили правоохранители.


Полиция Мангистау провела обыск в отделении «Казпочты»


В областном департаменте полиции отметили, что подобные мероприятия проводятся сотрудниками полиции еженедельно.




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