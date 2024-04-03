В Мангистау в 39 организациях образования обновят камеры видеонаблюдения

- Всего к Центру оперативного управления департамента полиции Мангистауской области подключены камеры видеонаблюдения 486 организаций из 500. Во всех учреждениях образования установлены тревожные кнопки. Для усиления антитеррористической защищенности в дошкольных и образовательных организациях установлены «тревожные кнопки», турникеты – в 153. Заключены договоры с охранными агентствами в 246 государственных и 70 частных организациях образования. В этом году планируется разместить турникеты в 24 школах Бейнеуского района, - сказала Айжаксы Туржанова.

- В этом году в преддверии весенних праздников и во время каникул были проведены оперативно-профилактические мероприятия «Ваш пассажир – ребенок», «Подросток», «Дети в ночном городе». Кроме того, проведена профилактическая работа с 220 неблагополучными семьями и 197 подростками, состоящими на учете. По области в 595 организациях образования проведены занятия «Безопасность ребенка в квартире», «Что делать, чтобы ребенок не стал жертвой», «Безопасность ребенка вне жилища», «Ребенок и посторонние лица», «Безопасность ребенка на дороге в школу», - сказал Бакытжан Берикбаев.

По словам Айжаксы Туржановой, в этом году в 39 организациях образования будет обновлена 1531 камера видеонаблюдения.Она также отметила, что за 145 объектами образования области закреплены прокуроры для повышения правовой грамотности, реализован пилотный проект «Прокурорское воспитание», а также проект «QR-профилактика». Для обеспечения безопасности в школах и садах составлен план мероприятий, ежеквартально организуется декада «Безопасная организация образования».По информации заместителя начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Мангистауской области Бакытжана Берикбаева, совместно с организациями образования региона проведено около 960 занятий и встреч с учащимися для формирования культуры правопорядка на тему профилактики правонарушений.По словам Бакытжана Берикбаева, с начала года к ответственности привлечены 483 родителя за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей, защите их прав и интересов. Выявлено 107 правонарушений по допуску несовершеннолетних к пребыванию в развлекательных учреждениях в ночное время, 1728 правонарушений – по пребыванию вне жилища без сопровождения законных представителей с 23:00 до 06:00 часов.Также для обеспечения безопасности детей ежедневно с 07:30 до 08:00, с 12:30 до 13:30, с 18:00 до 19:00 часов инспекторы ювенальной полиции и патрульные инспекторы полиции дежурят на пешеходных переходах, на автомобильных дорогах, прилегающих к организациям образования, для обеспечения безопасности пешеходов.Стоит отметить, что в области для оказания помощи детям и взрослым в управлении образования, районных, городских отделах образования работают телефоны доверия и сall-центры. Также в социальных сетях работает республиканский чат «Защита ребенка».