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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 483

Жильцы дома в Актау: прокладка высоковольтного кабеля на детской площадке привела к взрыву

Жители 16 микрорайона пожаловались на то, что застройщик проложил через детскую площадку высоковольтный кабель, чтобы подключить свои дома к электричеству. В результате произошел взрыв, который, по счастливой случайности, обошелся без пострадавших.

Фото: жильцы жилого комплекса «Тан Самалы»
С жалобой жители 16 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz. Люди переживают за безопасность своих детей и просят привлечь застройщика к ответственности согласно действующему законодательству, а также убрать кабель с игровой площадки.

Жильцы дома в Актау: прокладка высоковольтного кабеля на детской площадке привела к взрыву


- Просим принять меры по отношению к компании ТОО «Б-Групп оперейтинг», самовольно проложившей кабель высокого напряжения через детскую площадку жилого комплекса «Тан Самалы» (16 микрорайон, дом №38) для подключения своих домов. Кабель проложен с нарушением стандартов и техники безопасности на глубине 30 сантиметров! Второго апреля около 13:00 часов произошел взрыв на муфте рядом с каруселью на детской площадке, где играют дети! Замыкание устраняли совместно с «АУЭС», при этом не оградив территорию. Их даже не смутили дети на площадке, на замечания не реагировали. Просим провести проверку, принять соответствующие меры по привлечению к ответственности руководителей «Б-Групп» и по демонтажу кабеля с территории детской площадки. Департамент полиции Мангистауской области просим обратить внимание на происходящее, пока не произошла трагедия, - говорят люди.


Горожане отметили, что ТОО «Б-Групп оперейтинг» провело работы без каких-либо разрешительных документов. Устранение последствий аварии велось более семи часов, управляющую компанию ЖК «ТанСамалы» об этом не предупредили.

Жильцы дома в Актау: прокладка высоковольтного кабеля на детской площадке привела к взрыву


Жильцы «ТанСамалы» уже направили обращения в государственное коммунальное предприятие «Актауское управление электрических сетей» (ГКП «АУЭС»), прокуратуру города Актау, Актауский городской отдел жилищной инспекции, а также главе города.

Редакция Lada.kz ожидает комментарии от компетентных органов.



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