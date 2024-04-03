Жильцы дома в Актау: прокладка высоковольтного кабеля на детской площадке привела к взрыву

- Просим принять меры по отношению к компании ТОО «Б-Групп оперейтинг», самовольно проложившей кабель высокого напряжения через детскую площадку жилого комплекса «Тан Самалы» (16 микрорайон, дом №38) для подключения своих домов. Кабель проложен с нарушением стандартов и техники безопасности на глубине 30 сантиметров! Второго апреля около 13:00 часов произошел взрыв на муфте рядом с каруселью на детской площадке, где играют дети! Замыкание устраняли совместно с «АУЭС», при этом не оградив территорию. Их даже не смутили дети на площадке, на замечания не реагировали. Просим провести проверку, принять соответствующие меры по привлечению к ответственности руководителей «Б-Групп» и по демонтажу кабеля с территории детской площадки. Департамент полиции Мангистауской области просим обратить внимание на происходящее, пока не произошла трагедия, - говорят люди.

С жалобой жители 16 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz. Люди переживают за безопасность своих детей и просят привлечь застройщика к ответственности согласно действующему законодательству, а также убрать кабель с игровой площадки.Горожане отметили, что ТОО «Б-Групп оперейтинг» провело работы без каких-либо разрешительных документов. Устранение последствий аварии велось более семи часов, управляющую компанию ЖК «ТанСамалы» об этом не предупредили.Жильцы «ТанСамалы» уже направили обращения в государственное коммунальное предприятие «Актауское управление электрических сетей» (ГКП «АУЭС»), прокуратуру города Актау, Актауский городской отдел жилищной инспекции, а также главе города.Редакция Lada.kz ожидает комментарии от компетентных органов.