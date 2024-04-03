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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 1040

Названа численность населения Мангистау на 1 марта

Бюро Национальной статистики Казахстана опубликовало информацию о численности населения страны с 1 января до 1 марта, в том числе по Мангистауской области. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Фото автора
Как передает Tengrinews.kz, ссылаясь на статистические данные, на 1 марта в Казахстане проживало 20 075 271 человек. С начала года количество казахстанцев возросло на 41 725 человек.

Больше всего населения проживает в Алматы (2 241 044 человек), Туркестанской (2 143 554 человек) и Алматинской 1 535 437 человек) областях.

В число городов и регионов-миллионников в Казахстане также входят Астана (1 444 697 человек), Шымкент (1 229 410 человек), Жамбылская (1 222 478 человек) и Карагандинская (1 135 058 человек) области.

В Мангистауской области на 1 января 2024 года насчитывалось 786 917 человек. Общий прирост составил 2 997, в том числе естественный прирост – 2 763, сальдо миграции – 234.

Численность населения региона на 1 марта 2024 года в нашем регионе – 789 914 человек.

Названа численность населения Мангистау на 1 марта


В целом, большая часть казахстанцев (12 451 004 человека) являются жителями городов. В сельской местности проживают 7 582 542 казахстанца.



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