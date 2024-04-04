Фельдшеры из Мангистау успешно приняли роды в машине скорой помощи

- При транспортировке пациентки в роддом в машине скорой помощи начались роды. Фельдшеры предприняли все необходимые манипуляции, благодаря которым на свет появился ребенок весом 3700 кг и ростом 48 см. После маму с малышом успешно доставили в больницу и передали в руки медиков, - сообщает пресс-служба.

Два фельдшера Жансая Бердигалиева и Асылбек Изберген прибыл на вызов ночью 3 апреля к беременной 22-летней жительнице села Баскудык Мунайлинского района.На данный момент новорожденный с мамой находятся в перинатальном центре «Мать и дитя».