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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:10

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Фельдшеры из Мангистау успешно приняли роды в машине скорой помощи

Случай произошел ночью 3 апреля. Фельдшеры Жансая Бердигалиева и Асылбек Изберген успешно приняли роды в машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото предоставила пресс-служба Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.
Два фельдшера Жансая Бердигалиева и Асылбек Изберген прибыл на вызов ночью 3 апреля к беременной 22-летней жительнице села Баскудык Мунайлинского района.

- При транспортировке пациентки в роддом в машине скорой помощи начались роды. Фельдшеры предприняли все необходимые манипуляции, благодаря которым на свет появился ребенок весом 3700 кг и ростом 48 см. После маму с малышом успешно доставили в больницу и передали в руки медиков, - сообщает пресс-служба.


На данный момент новорожденный с мамой находятся в перинатальном центре «Мать и дитя».



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