В Мангистау сахар подешевел на 13 процентов за год

Фото rdshop.ru
По данным аналитиков, за год в стране сахар-песок подешевел на 10,1%. Для сравнения: годом ранее цены на сахар-песок показали рост на 11,8%.
По сравнению с мартом прошлого года сахар-песок подешевел во всех регионах РК. Заметнее всего цены снизились в Актюбинской области: минус 15,2%. Следом идут Абайская и Карагандинская области: минус 14,9% и минус 14% соответственно.
В Мангистауской области цена снизилась на 13%.
Меньше всего сахар подешевел в Улытауской (минус 3,1%), Северо-Казахстанской (минус 5,3%) и Алматинской (минус 6,5%) областях.
По сравнению с мартом прошлого года сахар-песок подешевел во всех регионах РК. Заметнее всего цены снизились в Актюбинской области: минус 15,2%. Следом идут Абайская и Карагандинская области: минус 14,9% и минус 14% соответственно.
В Мангистауской области цена снизилась на 13%.
Меньше всего сахар подешевел в Улытауской (минус 3,1%), Северо-Казахстанской (минус 5,3%) и Алматинской (минус 6,5%) областях.
Оставьте свой комментарий первым.